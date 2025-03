Frédéric Fauthoux, le sélectionneur de l’Équipe de France, a donné quelques éléments sur le groupe qu’il compte emmener à l’EuroBasket 2025, dont le tirage a eu lieu aujourd’hui. Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, en forme pour leur première saison NBA, pourraient notamment être du voyage.

Un an après les Jeux Olympiques de Paris 2024, les Bleus vont reprendre les joutes internationales à l’EuroBasket 2025, organisé conjointement par la Pologne, la Finlande, la Lettonie et Chypre. Nommé en remplacement de Vincent Collet il y a quelques mois, Frédéric Fauthoux va disputer son premier tournoi à la tête de la France. Un premier Euro qui pourrait aussi être une première pour Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. Interrogé en conférence de presse par notre correspondant TrashTalk, le sélectionneur a ouvert en grand la porte aux deux jeunes talents, en réussite du côté des Hawks et des Wizards cette saison en NBA.

Frédéric Fauthoux sur Zaccharie Risacher et Alex Sarr :

Frédéric Fauthoux sur Zaccharie Risacher et Alex Sarr :

"Les deux jouent avec leur équipe et c'est très important pour moi. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup d'avenir et beaucoup de talent. Ils seront proches d'une présélection. Pour la sélection, c'est une autre chose. Le…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2025

S’il ne valide pas leur présence à 100%, les deux rookies ont tout pour s’imposer dans le Groupe France, qui commence petit à petit sa mutation après les retraites internationales de Nicolas Batum et Nando de Colo l’été dernier. La jeunesse dorée incarnée par Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly et la doublette Sarr – Risacher, devrait progressivement devenir les nouveaux tauliers du groupe.

Concernant l’organisation de sa liste pour la compétition, Fauthoux a également expliqué qu’il allait opter pour une liste élargie de 16 noms, avec 3 partenaires d’entrainement. La liste sera ensuite réduite à 12 noms à 10 jours des Jeux.

Frédéric Fauthoux sur la liste pour l’EuroBasket 2025 :

Frédéric Fauthoux sur la liste pour l'EuroBasket 2025 :

"On va commencer la préparation avec 16 joueurs présélectionnés et 3 partenaires d'entraînement et on fera notre choix une dizaine de jours avant l'Euro."

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2025

