Frédéric Fauthoux : “On est encore dans le flou pour Victor Wembanyama”

Obligé de mettre fin à sa saison en NBA à cause d’une thrombose veineuse, Victor Wembanyama disputera-t-il l’EuroBasket 2025 avec les Bleus ? Interrogé en conférence de presse, Frédéric Fauthoux a expliqué qu’il était dans le flou quant à la disponibilité de son joueur pour le tournoi estival.

Les Bleus pourront-ils compter sur Victor Wembanyama du côté de la Pologne en août prochain ? Cette question, bien malin est celui qui peut y répondre. Wemby n’a plus joué depuis le All-Star Game à cause d’une thrombose veineuse et aucune information n’a été communiquée par les Spurs quant à son retour à la compétition. L’idéal étant bien sûr de s’assurer que le jeune talent français soit pleinement rétabli et qu’il puisse rejouer sans danger.

Suite au tirage au sort de l’EuroBasket 2025, Frédéric Fauthoux, nouveau coach des Bleus, n’a pas pu échapper aux questions concernant Wemby et sa possible convocation pour la compétition. Ses propos sont rapportés par notre correspondant TrashTalk.

Frédéric Fauthoux au sujet de Victor Wembanyama :

“Je l’ai eu [Victor Wembanyama] avant son opération. Il est motivé pour faire partie de l’équipe. On va voir comment son évolution physique va avancer et on prendra la décision quand ce sera le moment. On est un peu dans le flou… pic.twitter.com/fZ1EhTX9Fe

Le coach a ajouté que le joueur se “sentait bien” et que sa rééducation se passait bien. Dans un cas aussi complexe, il va falloir suivre son état de santé ces prochains mois et voir s’il est apte à jouer avec les Bleus. La présence ou l’absence de Wemby en août du côté de la Pologne fera une énorme différence dans les chances de médaille de la France.

