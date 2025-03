Jordan Goodwin obtient un vrai contrat aux Lakers, Cam Reddish coupé

Arrivé aux Lakers sur la pointe des pieds, Jordan Goodwin a fait son trou dans la Cité des Anges. Son two-way contract a été remplacé par un contrat standard. En conséquence, Cam Reddish a été coupé de l’effectif.

Désireux de renforcer leur backcourt suite notamment aux départs de D’Angelo Russell et Max Christie, les Lakers avaient opté pour Jordan Goodwin début février via un two-way contract. Combatif, solide en défense et adroit de loin (41%), Goodwin n’a pas tardé à convaincre J.J. Redick, qui en a fait un joueur régulier de sa rotation. (6,4 points, 3,9 rebonds et 1,2 interception en 20 minutes) Seul petit problème, son contrat ne lui permettait que de jouer un nombre limité de matchs, seuil qu’il a atteint après le match face aux Pacers.

Désireux de le garder dans leur effectif pour les Playoffs à venir, les Lakers ont donc tranché dans le vif en offrant à Jordan Goodwin un deal standard, selon Chris Haynes. Le contrat comporte une option d’équipe pour la saison prochaine.

Los Angeles Lakers are converting Jordan Goodwin to a standard contract with the agreement of a two-year deal that includes a team option for the 2025-26 season, league sources tell me. pic.twitter.com/N9BuQ4qJ6g

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 27, 2025

Avec ce move, Jordan Goodwin va donc pouvoir disputer les Playoffs avec les Lakers. Le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres et c’est Cam Reddish qui doit plier bagages car L.A. comptait déjà 15 contrat garanti dans son roster. L’ancien de Duke continue son chemin de croix. Pas dans les plans de Redick, il avait été échangé aux Hornets pour Mark Williams en cours de saison avant que le deal ne soit annulé à la dernière minute. À seulement 25 ans, sa cote est au plus bas et on se demande qui va vouloir le relancer.

Source texte : Chris Haynes