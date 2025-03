Kyrie Irving (Mavs) opéré avec succès du genou

Blessé face aux Kings début mars, Kyrie Irving a été opéré du genou ce mercredi du côté de New York. L’opération s’est bien passée et le meneur va pouvoir débuter sa longue convalescence.

Dans une fin de saison qui ressemble à un vrai cauchemar, les fans des Mavs doivent se réconforter avec la moindre petite bonne nouvelle. Comme par exemple l’opération du genou réussie pour Kyrie Irving. Uncle Drew a été opéré hier dans un hôpital de New York. La franchise n’a pas donné de date pour le retour de son joueur. Les ligaments du genou, ça reste une sacrée blessure à soigner et on se doute que toutes les précautions seront prises pour le retour à 100% du joueur de 33 ans, qui réalisait une saison XXL avant sa blessure.

Dallas Mavericks All-Star Kyrie Irving underwent successful surgery to repair his torn left ACL on Wednesday at Hospital for Special Surgery in New York City.

The surgery was performed by HSS Chief of Sports Medicine, Dr. Riley J. Williams.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 26, 2025

Avec Anthony Davis, Kyrie Irving incarne la force de frappe des Mavs dans leur quête d’un titre NBA. Le duo n’a malheureusement eu le temps de jouer qu’un seul match ensemble, à cause de la blessure de l’un puis de l’autre. Il faudra attendre la saison prochaine pour revoir ces deux-là ensemble sous le même maillot.

Source texte : ESPN