Gary Payton II (Warriors) blessé au pouce et absent indéfiniment

Les Warriors enchainent les mauvaises nouvelles ces derniers jours. Battus par les Hawks puis corrigés par le Heat, les Dubs ont cette fois perdu Gary Payton II pour une durée indéterminée. Le guard souffre du pouce gauche.

La fanbase de Golden State mettra probablement cette malchance sur un apéro TrashTalk qui a eu lieu il y a peu mais toujours est-il qu’il faudra faire sans le fils du Glove pendant quelques temps. Gary Payton II est blessé à un ligament du pouce gauche selon Shams Charania d’ESPN. Aucune date de retour n’a été communiquée pour l’heure. À trois semaines du début des Playoffs, c’est évidemment une très mauvaise nouvelle.

Golden State Warriors G/F Gary Payton II has sustained a torn ligament in his left thumb and will be out for an indefinite period, sources tell ESPN. Brutal blow to the Warriors’ rotation. pic.twitter.com/wfiq0pa1vm

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 27, 2025

Joueur cadre de la rotation de Steve Kerr, Gary Payton II incarnait un pitbull bien utile pour Golden State. Précieux en défense, toujours prêt à aller se battre au rebond malgré son petit gabarit, Payton a un profil de glue guy dans l’effectif des Warriors. Cette saison, il tournait à 6,6 points et 3 rebonds de moyenne en 15 minutes par match. Son mois de mars avait été particulièrement solide avec un pic à 26 points face aux Blazers notamment, son record en carrière. Reste à savoir s’il sera disponible pour aider les Warriors en Playoffs.

Source texte : ESPN