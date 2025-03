“Seulement” six matchs hier, et on reprend les bonnes habitudes avec huit affiches à regarder cette nuit. On vous balance le programme !

Le programme NBA du soir :

0h : Cavaliers – Spurs

0h : Magic – Mavericks

0h : Wizards – Pacers

0h30 : Heat – Hawks

1h : Bulls – Lakers

1h : Thunder – Grizzlies

2h : Jazz – Rockets

3h : Kings – Blazers

Le choc de la nuit : Thunder – Grizzlies

L’une domine d’une main de maitre sa Conférence, l’autre se bat pour le podium de cette dernière. Gros test pour les Grizzlies qui veulent définitivement se remettre en selle, après avoir stoppés une série de 3 défaites en battant le Jazz (#difficile). La tâche ne sera pas aisée en l’absence de Ja Morant, toujours touché aux ischios-jambiers, surtout contre le leader incontesté de la Conférence Ouest : le Thunder. Côté OKC pas grand chose à jouer, la première place du podium est déjà assurée. En revanche pour Shai, chaque match est une occasion de renforcer encore un peu plus sa candidature MVP. On espère une grosse perf !

Mais aussi :

Cleveland doit continuer à engranger de la confiance face aux Spurs

Deuxième match pour AD face à un Magic d’Orlando qui a la cote en ce moment.

On peut d’ores et déjà féliciter les Pacers pour avoir battu Washington.

Heat – Hawks, circulez, y’a rien à voir (sauf Zacch).

LeBron James essaiera d’inscrire 10 points avant le quatrième quart-temps contre des Bulls… qui ont rousté les Lakers il y’a quelques jours.

Jazz – Rockets, le deuxième contre le quinzième de l’Ouest… ça vous donne un indice.

Kings – Blazers, pensez à votre sommeil, 3h c’est déjà tard pour aller dormir.

Les Français en lice :

Alex Sarr essaiera de prolonger sa bonne dynamique du moment face à Pascal Siakam et Myles Turner.

Zaccharie Risacher lutte toujours pour le Rookie de l’Année.

Ousmane Dieng, Rayan Rupert et Sidy Cissoko tenteront de se faire quelques miettes

Par ici l’injury report !