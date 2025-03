Après quelques jours de repos, la March Madness reprend ce soir avec les premiers matchs du Sweet 16. Parmi les équipes en piste, celle de Cooper Flagg, Duke affrontant Arizona du côté du Prudential Center (New Jersey).

March Madness : le programme du Sweet 16

Dans la nuit de jeudi à vendredi :

0h09 : Alabama (#2) – BYU (#6)

0h39 : Florida (#1) – Maryland (#4)

2h39 : Duke (#1) – Arizona (#4)

3h09 : Texas Tech (#3) – Arkansas (#10)

Dans la nuit de vendredi à samedi :

0h09 : Michigan State (#2) – Ole Miss (#6)

0h39 : Tennessee (#2) – Kentucky (#3)

2h39 : Auburn (#1) – Michigan (#5)

3h09 : Houston (#1) – Purdue (#4)

L’affiche du soir : Duke – Arizona

Duke et Cooper Flagg vont-ils enfin être challengés ? On peut se poser la question tellement les Blue Devils sont en mode rouleau compresseur depuis plusieurs semaines.

Duke reste en effet sur 13 victoires de suite depuis le 8 février, avec un écart moyen de 25 points. Certes, la route vers le titre de champion ACC a été plus difficile que prévu (aucune victoire de plus de 11 points), Cooper Flagg se blessant lors du premier match du tournoi de conférence. Mais le futur premier choix de la Draft NBA 2025 est de retour depuis et semble en pleine forme.

Difficile donc d’imaginer Duke tomber contre Arizona, surtout au vu des performances du guard Tyrese Proctor ainsi que des contributions de Khaman Maluach et Kon Knueppel. Les Blue Devils pourraient en plus récupérer le précieux Maliq Brown (blessé à l’épaule) ce soir.

Si pratiquement personne ne les voit gagnants, les Arizona Wildcats ne vont pas débarquer dans le New Jersey pour faire de la figuration. Ils vont tenter de tenir la distance avec Duke le plus longtemps possible pour potentiellement faire trembler Flagg et Cie.

Pour cela, ils pourront compter sur Caleb Love. Le guard d’Arizona – auteur d’une perf’ XXL au tour précédent – possède un petit historique quand il faut briser les rêves des Blue Devils. C’est lui qui avait envoyé le légendaire coach Mike Krzyzewski à la retraite en 2022, lors d’un match de Final Four entre Duke et North Carolina, son équipe de l’époque. Il tentera désormais de gâcher la soirée de Cooper Flagg, qui n’évoluera pas très loin de chez lui puisqu’il est originaire du Maine.

Duke vs Arizona, c’est prévu à 2h39 du matin (téma la précision) et le vainqueur décrochera sa place pour la finale régionale, et l’Elite Eight de la March Madness.

Mais aussi…

Alabama a eu besoin d’un peu de temps pour lancer son tournoi, et devra continuer de monter en puissance pour écarter BYU.

Florida a sorti le double champion en titre UConn sous l’impulsion de son génial meneur Walter Clayton Jr.. Les Gators voudront conforter leur statut de favoris face à Maryland, qui s’est qualifié sur un buzzer de Derik Queen.

Arkansas, l’équipe coachée par John Calipari, est désormais le petit poucet de la compétition. Après avoir éliminé St. John’s, entraîné par Rick Pitino, les Razorbacks peuvent-ils réaliser un nouvel exploit contre Texas Tech ?

Michigan State affronte Ole Miss vendredi, l’occasion de voir le fils de Jason Richardson (Jase) en action.

Faisant partie des universités les plus prestigieuses du basket universitaire, Kentucky n’a pas atteint le stade de l’Elite Eight depuis 2019. Cela commence à dater. Les Wildcats peuvent-il faire tomber Tennessee ?

Johni Broome et les Tigers d’Auburn voudront faire respecter leur statut de tête de série #1 face à Michigan.

Parmi les grands favoris, Houston a transpiré contre Gonzaga au tour précédent. Les Cougars – qui possèdent la meilleure défense de tout le pays – voudront se montrer plus solides contre Purdue

