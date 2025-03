Pour les Playoffs 2025, écrivez l’histoire avec nous !! La NBA fait les choses en grand, avec 3 Viewing Party présentées par ParionsSport en Ligne, diffusées par beIN Sports et animées par vos humbles serviteurs. La billetterie est ouverte, on compte sur vous !

Toutes les infos ont été données dans l’article d’annonce de cet incroyable événement.

Et si vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous les poser sur nos réseaux sociaux, évidemment !

Qui dit billetterie ouverte dit tsunami sur les serveurs de la NBA, quand on connaît la rapidité de la meilleure communauté au monde.

C’est quoi cette Viewing Party NBA avec TrashTalk ?

Entièrement animée par la Team TrashTalk, cette soirée permettra d’assister (à confirmer) à 2 matchs de Playoffs NBA en direct.

Mais quels matchs ? Et bien on ne peut pas encore le savoir !

Ce qu’on sait, c’est qu’en général les 2 affiches sont prévues à 19h et 21h30, à la fois pour le samedi 19 avril à Paris, le dimanche 20 avril à Lyon et le samedi 26 avril à Marseille !

En mode back to back to back, avec un déroulé qui a fait ses preuves et vous réservera encore quelques surprises…

Un Pregame Show 5 étoiles sur scène, pour commencer à 18h. Participation du public, des invités sur place, du trashtalking à foison, des pronostics en live avec ParionsSport en Ligne, des quiz avec des cadeaux à se croire le 25 décembre sous le sapin,…

Puis les matchs de Playoffs NBA diffusés en direct, avec la possibilité d’échanger tous ensemble aux différents endroits proposés par le Grand Rex, la Maison de la Danse et le Palais du Pharo, avant de se quitter sur les coups de minuit en demandant à chacun de rentrer sagement chez soi.

À l’heure actuelle, entre la folie des jeux de classements et l’approche des Playoffs, impossible de déterminer de quel match il s’agira. Dès qu’on aura l’info, évidemment, vous serez tenus au courant ! En tout cas, il y a 100% de chance que ce soit du gros match ultra-intense de Playoffs car les plus grandes stars seront au rendez-vous.

17h : ouverture des portes de la salle

18h : Pregame Show XXL

19h : diffusion de match de Playoffs en direct

00h : fin du game, retour à la maison…



Comment obtenir ses billets ?

La billetterie est ouverte !

Le tarif unitaire pour cette soirée est de 30€.

La limite de billets ajoutables dans son panier sera de 4 billets. Donc si vous avez prévu de vous ramener avec toute votre équipe, le staff et les kinés, organisez-vous en amont !

Pour obtenir ses billets, vous n’aurez qu’à choisir la soirée à laquelle vous souhaitez participer :

Vérifiez que vous avez bien choisi Paris ou Lyon ou Marseille avant de valider votre panier

Venez au trois soirées si vous en avez la possibilité, on veut juste éviter un Marseillais qui hurle parce qu’il a réservé au Grand Rex

Important : l’événement étant présenté par ParionsSport en Ligne, il sera réservé aux fans de 18 ans et +.

Dans quelles salles auront lieu les soirées ?

Trois salles, une seule ambiance. Enfin, on compte sur vous pour qu’elle soit électrique !

Le Grand Rex, un des cinémas les plus mythiques… au monde.

La Maison de la Danse, un des espaces les plus beaux de la région lyonnaise.

Le Palais du Pharo, un des lieux les plus spectaculaires de tout Marseille.

2500 places à Paris, 1100 à Lyon, 900 à Marseille, des sièges hyper confortables pour passer une soirée au top, et la sensation de vivre un moment hors du temps avec des passionnés de NBA.

Ces trois salles sont plutôt bien situées dans leurs villes respectives, non loin du Vieux Port du côté de Marseille, en plein 8ème arrondissement à Lyon, et au centre de Paris pour le Grand Rex ! Un accès facile, des accès PMR sur place, de la place au niveau des genoux et de belles lumières pour se projeter dans l’ambiance unique des Playoffs NBA.

Tarif unitaire pour la soirée : 30€ par personne

30€ par personne Diffusion : 1 écran géant large pour en prendre plein les yeux

: 1 écran géant large pour en prendre plein les yeux J’ai soif : boissons sur place

: boissons sur place J’ai faim : snacking sur place

GRAND REX (PARIS) :

Capacité : 2500 places

2500 places Adresse : 1 boulevard Poissonnière, 75002 Paris

MAISON DE LA DANSE (LYON) :

Capacité : 1100 places

1100 places Adresse : 8 Av. Jean Mermoz, 69008 Lyon

PALAIS DU PHARO (MARSEILLE) :

Capacité : 900 places

900 places Adresse : 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille

_____

Ce qu’il vous reste à faire ? C’est très simple. Foncez sur la billetterie, car les places vont partir très… très vite. Les trois soirées NBA de l’année sont à venir, proche de chez vous. Alors organisez-vous, en solo ou entre potes. Réservez les dates du 19, 20 et 26 avril, prenez les billets dès maintenant, retrouvez-nous sur place dans un mois pour 3 événements historiques. Can’t wait !