Adam Silver le reconnaît, la nouvelle formule du All-Star Game a été un “échec”

Dans sa grosse conférence de presse suivant la réunion des 30 franchises, Adam Silver a évoqué le All-Star Game, qui a connu une nouvelle refonte cette année pour évoluer vers un mini-tournoi à 4 équipes. Sans détour, le Commish’ parle d’échec. Et il faudra sans doute revenir avec de nouvelles idées l’an prochain…

On s’était quitté, lors du All-Star Weekend, sur un goût d’amer dans la bouche. Le tournoi entre les 4 équipes All-Star nous avait d’abord plutôt séduit avec des premiers matchs disons… “intenses”, toutes proportions gardées pour une soirée des Étoiles. Cependant, une coupure TV bien trop longue et une manche finale jouée sans aucune envie par l’ensemble des participants excepté Victor Wembanyama ont vite fait ressurgir l’ennui presque chronique que suscitait, même chez nous, cet événement désormais aux antipodes de ce qu’il est sensé incarner.

Là dessus, Adam Silver prend le chemin de la rigolade, mais surtout de l’humilité. Et reconnaît que la nouvelle formule n’a pas fait mouche sur le plan du spectacle et est loin des résultats espérés par la NBA.

“Je pensais que nous avions un progrès au moins notable… En le cogitant, je m’étais dit que c’était un peu mieux, mais c’est un échec. Nous ne sommes pas là où nous voulons, créer une expérience All-Star dont nous sommes fiers et dont les joueurs sont fiers.”

Comme à chaque fois, la NBA se prend les pieds dans un système qui fait aujourd’hui sa force mais aussi sa faiblesse. Trop d’enjeux d’argent, trop d’enjeux sportifs… et des joueurs qui ne prennent donc pas de risque. Ce weekend est progressivement devenu une manière pour tous les participants de kiffer ensemble avant de se replonger dans le quotidien, à savoir la fin de saison et les Playoffs.

Adam Silver says the changes for the All-Star game “was a miss”

(h/t @ohnohedidnt24 )

pic.twitter.com/ofNtvUkwAt

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 27, 2025

Même si Wembanyama a tenté de jouer, il a vraiment été le seul par moment. Et c’est une sorte de culture de la balade dominicale qui s’est progressivement installée au tournant des années 2012, entretenue ironiquement par des gloires en fin de carrière qui se désolent à postériori de l’image de ce match mais se complaisent très bien dans ce mode de fonctionnement.

Quelle “bonne” formule, donc ?

Un match à enjeu, des récompenses qui ont une influence directe sur la suite de la saison, pour tout le monde. Afin de concerner l’ensemble des acteurs. Enfin, si on avait une vraie réponse à fournir, on ne serait pas en train d’écrire ces lignes, sans doute…

Source : NBA