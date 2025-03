Le deuxième tour de la March Madness s’est terminé hier et a apporté son lot d’émotions. UConn, double champion en titre, est tombé contre Florida, l’un des favoris du tournoi, tandis que Maryland s’est imposé au buzzer grâce à Derik Queen. Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet !

Les scores

West Region

Florida (#1) – UConn (#8) : 77-75

– UConn (#8) : 77-75 Maryland (#4) – Colorado State (#12) : 72-71

Midwest Region

Kentucky (#3) – Illinois (#6) : 84-75

East Region

Duke (#1) – Baylor (#9) : 89-66

– Baylor (#9) : 89-66 Alabama (#2) – Saint Mary’s (#7) : 80-66

– Saint Mary’s (#7) : 80-66 Arizona (#4) – Oregon (#5) : 87-83

South Region

Iowa State (#3) – Ole Miss (#6) : 78-91

: 78-91 Michigan State (#2) – New Mexico (#10) : 71-63

La surprise : Ole Miss surprend Iowa State

Ole Miss est une université qui est plus réputée pour son programme de football américain que de basket, mais les Rebels viennent de prouver une nouvelle fois qu’ils ne sont pas à la March Madness pour faire de la figuration.

Face à Iowa State, tête de série #3, Ole Miss (#6) s’est imposé en patron 91-78 grâce aux contributions de Sean Pedulla, Jaemyn Brakefield, Malik Dia et Matthew Murrell, qui ont tous terminé entre 15 et 20 points. Les hommes de Chris Beard ont eu un petit retard à l’allumage avant de complètement retourner la rencontre en milieu de première mi-temps.

C’est seulement la deuxième fois dans l’histoire de l’université qu’Ole Miss se qualifie pour le Sweet 16 (l’autre fois, c’était en 2001). Jamais elle n’a réussi à aller plus loin. Et si c’était pour la semaine prochaine, face à Michigan State ?

Rebels HC Chris Beard awarded a scholarship to senior Cam Brent during their locker room celebration 👏🎉

What a moment ❤️#MarchMadness @OleMissMBB pic.twitter.com/FgpTBNjoRk

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2025

La perf’ : Caleb Love porte Arizona

Ancien joueur de North Carolina qui avait envoyé le légendaire Mike Krzyzewski à la retraite, Caleb Love évolue aujourd’hui à Arizona. Et grâce à sa performance XXL hier face à Oregon, le guard va retrouver Duke lors du Sweet 16.

Love a terminé avec 29 points, 9 rebonds et 4 passes (10/18 au tir, 5/7 à 3-points), portant les siens dans un match qui était pourtant bien mal embarqué. Arizona était en effet mené de quinze points après seulement cinq minutes de jeu, mais les Wildcats ont réussi à grignoter leur retard sous l’impulsion – en grande partie – de Love.

Caleb Love TOOK OVER against Oregon 🔥

Love finished with 29 points to lead Arizona back to the Sweet 16. pic.twitter.com/hxl6YPXdMZ

— B/R Hoops (@brhoops) March 24, 2025

Au rayon des grosses performances hier, on tient aussi à mentionner celle de Tyrese Proctor (Duke), auteur d’un match quasiment parfait contre Baylor : 25 points à 9/10 au tir dont 7/8 à 3-points !

Le moment fort : les larmes de Dan Hurley (UConn)

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais ça reste un événement.

Après deux années de domination sans partage à la March Madness (13 victoires de suite), le double champion en titre UConn est tombé les armes à la main face à Florida, tête de série #1. Les Huskies – loin d’être favoris malgré leur statut – ont longtemps tenu le regard avec les Gators, et ont même réussi à les faire trembler en deuxième période en prenant l’avantage (+6 à dix minutes de la fin). Mais Florida a fini par prendre le dessus sous l’impulsion notamment de leur excellent meneur Walter Clayton Jr. (23 points).

À la fois frustré et déçu par le dénouement de la rencontre, le coach Dan Hurley a fini par craquer.

Dan Hurley emotional after tough loss to Florida 🥺 pic.twitter.com/YRGxTUFS1L

— House of Highlights (@HoHighlights) March 23, 2025

Après les départs de Donovan Clingan, Stephon Castle et quelques autres, les Huskies d’UConn n’ont jamais vraiment semblé en mesure de réaliser le three-peat cette saison. Mais quand vous êtes tant habitué à gagner et que vous finissez par perdre d’aussi peu dans un combat que vous auriez pu remporter, l’émotion prend forcément le dessus…

L’autre moment fort : le buzzer-beater de Derik Queen

Derik Queen n’oubliera jamais ce moment.

Alors que son équipe était menée d’un point par Colorado State dans les dernières secondes, l’intérieur freshman de Maryland (projeté dans le Top 10 de la Draft NBA) a pris ses responsabilités pour planter un énorme buzzer-beater. “Je veux ce put*n de ballon” aurait annoncé Queen lors du temps-mort si l’on en croit son coach Kevin Williard.

Le ballon, il l’a eu, et le reste fait partie de l’histoire.

La March Madness en une vidéo.pic.twitter.com/hvjYYTydAM

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 24, 2025

Quelques highlights

JASE RICHARDSON COMES UP CLUTCH 😱#MarchMadness @MSU_Basketball pic.twitter.com/TvjmOrKmTm

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2025

JOSEPH WITH THE PUTBACK 😳#MarchMadness @UNMLoboMBB pic.twitter.com/0xOFdt3bSn

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2025

GRANT NELSON OH MY 😱#MarchMadness @AlabamaMBB pic.twitter.com/qqiqUMOKxU

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2025

CLIFF OMORUYI FINISHES OFF THE LOB 🤯#MarchMadness @AlabamaMBB pic.twitter.com/wRDVVaRloX

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2025

GORGEOUS ILLINOIS DIME AND FINISH 🔥#MarchMadness pic.twitter.com/TdBqsI3m0r

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2025

MY GOODNESS TYRESE PROCTOR 😳#MarchMadness @DukeMBB pic.twitter.com/TTGKAQQBPG

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2025

CLAYTON WITH THE DAGGER 🗡️#MarchMadness https://t.co/8JbBG3yZx4 pic.twitter.com/zHCSp7YPRy

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2025

Le point bracket

THE INEVITABLE HAS HAPPENED AGAIN 🕊️

ALL BRACKETS HAVE BUSTED 🚨#MarchMadness pic.twitter.com/MnKoCRJ3Pq

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2025

La suite de la March Madness

Le programme du Sweet 16 :

Texas Tech – Arkansas

Houston – Purdue

Auburn – Michigan

Alabama – BYU

Florida – Maryland

Duke – Arizona

Michigan State – Ole Miss

Tennessee – Kentucky

Les matchs se dérouleront dans la nuit de jeudi à vendredi, et de vendredi à samedi.

THE SWEET 16 IS LOCKED IN 🔒

RT IF YOUR SCHOOL IS STILL DANCIN’ 🕺#MarchMadness pic.twitter.com/DImvsyNm72

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2025