Highlights : les 42 points d’Andrew Wiggins face aux Hornets

Le Heat a enfin remporté un match de basket-ball ce dimanche, face aux Charlotte Hornets. Et la raison principale à cette fin de mauvaise série, c’est Andrew Wiggins. Le nouveau joueur de la franchise a planté 42 points à 16/21 au tir.

Depuis son transfert à la Trade Deadline, peu de joueurs ont autant de raisons d’être dégoutés que Andrew Wiggins. Il est arrivé dans une équipe en perdition qui a enchainé 10 défaites consécutives tandis qu’avec Jimmy Butler, les Warriors s’éclatent et remontent la pente. Mais cette nuit, l’ailier a décidé de taper du poing sur la table en envoyant 42 points, 3 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre à 16/21 au tir, 6/8 de loin et 4/7 aux lancers.

Une performance magnifique dans le bon timing puisque le prochain match du Heat, ce mardi, sera contre… les Golden State Warriors, une affiche entourée en rouge dans son calendrier.