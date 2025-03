Maxime Raynaud a officiellement disputé son dernier match avec l’université de Stanford avant de rejoindre la NBA. Une fin teintée de déception au terme d’une saison historique pour le Parisien.

Leader exemplaire tout au long de l’année, le Français a tout donné contre Kent State cette nuit en huitième de finale du National Invitation Tournament (NIT). La tête de série numéro 2 du tournoi a rapidement effacé ses neuf points de retard affichés à la mi-temps mais les Flashes ont repris jusqu’à 11 points d’avance avec six minutes à jouer dans la deuxième période. Malgré un dernier run, Stanford échoue à deux unités de Kent State et voit sa saison s’arrêter brusquement (75-77).

Individuellement, Maxime Raynaud termine dans ses (énormes) standards avec 22 points à 8/18 au tir dont 4/8 depuis les hangars de Steve Jobs, 10 rebonds et 4 contres (!) mais la magie de la coupe a opéré pour Kent State qui crée l’upset pour rejoindre les quarts de finale qui se disputeront à Indianapolis. La fin est abrupte mais elle ne doit pas faire oublier la saison historique de l’intérieur français et ses coéquipiers. Le Cardinal termine sa saison avec un bilan de 21 victoires dont 17 à domicile pour 14 défaites, du jamais vu au Maples Pavillon et la meilleure saison depuis la campagne 2014-15.

Maxime Raynaud a tout donné mais Kent State réalise l’upset contre Stanford au NIT (75-77).

🔹22 points

🔹10 rebonds

🔹4 contres

🔹8/18 au tir

🔹4/8 de loin

Clap de fin sur une saison historique pour le Français qui se dirige désormais vers la NBA. 🇫🇷pic.twitter.com/wBd0uRIVue

Le produit de Nanterre termine sa saison senior avec 25 double-doubles, personne ne fait mieux dans le pays cette année. Cette nuit, il est aussi devenu le huitième meilleur scoreur de l’histoire du programme avec 1 623 points cumulés lors de ses quatre saisons en Californie. Il a également dépassé Landry Fields pour établir la quatrième meilleure saison all-time au scoring pour un joueur de Stanford (707 points).

Dans les prochaines semaines, Maxime Raynaud va devoir valider ses dernières matières avec un joli diplôme à la clé avant de lancer la saison des workouts NBA. Le Parisien qui fêtera ses 22 ans dans deux semaines est annoncé au début du second tour dans la majorité des mock drafts, on devrait le retrouver dans la Grande Ligue dès la saison prochaine.