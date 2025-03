Après un premier match qui ressemblait plus à une balade de santé qu’à une rencontre de basket, Cooper Flagg et Duke affrontaient Baylor lors du deuxième tour de la March Madness ce dimanche. Encore une fois, la bande de Coop’ n’a pas tremblé.

Il y a eu match pendant 17 minutes. Et puis Duke a décidé de monter le ton.

Les Blue Devils menaient de cinq points (35-30) avec trois minutes à jouer en première mi-temps, avant de véritablement sortir les barbelés en défense pendant que Cooper Flagg s’occupait du reste en attaque.

Duke a passé un 12-0 à Baylor avant la pause, un run durant lequel Flagg a enchaîné lay-up, tir à 3-points, et gros tomar sur alley-oop. Baylor – pénalisé par la sortie de son intérieur Norchad Omier pour trois fautes – n’a jamais réussi à s’en relever.

Très gros run de Duke sous l’impulsion de leur défense et Cooper Flagg.

+17 à la pause, c’est dur pour Baylor…

Cooper Flagg avait pesé dès le début de match, notamment en provoquant des fautes pour enchaîner les points sur la ligne des lancers-francs. Propre, efficace, agressif, il a aidé à lancer les Blue Devils face à une équipe de Baylor accrocheuse, malgré un coup pris à l’œil et deux fautes dans les 13 premières minutes. La suite, vous la connaissez.

L’écart réalisé en fin de première mi-temps ne sera jamais comblé, malgré les perfs solides d’Omier (15 points, 9 rebonds) et V.J. Edgecombe (16 points). Au contraire, il s’est creusé derrière les banderilles de Tyrese Proctor, le meneur de Duke qui a pris feu pour finir avec 25 points à 9/10 au tir dont 7/8 à 3-points !

Cooper Flagg got busy in his second NCAA Tournament appearance 💯

🏀 18 PTS

🏀 9 REBS

Cooper Flagg (18 points, 9 rebonds, 6 passes, 1 contre) et les Blue Devils ont fini par s’imposer 89-66, et rencontreront le vainqueur de l’opposition entre Oregon et Arizona lors du Sweet 16.

Avec un tel niveau de jeu des deux côtés du terrain, on ne peut que souhaiter bon courage aux prochains adversaires de Duke…