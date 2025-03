Stephen Curry a rejoint le groupe des Warriors, retour possible face au Heat

Resté en Californie pour passer des examens suite à une ecchymose pelvienne, Stephen Curry vient de rejoindre les Warriors. Selon Shams Charania, sa participation au match du Heat est conditionnée aux résultats des soins qui lui sont prodigués.

Les Warriors ont besoin de Stephen Curry. Absent depuis la victoire contre Toronto, jeudi dernier, en raison d’une contusion pelvienne, le meneur de Golden State n’avait pas suivi le groupe pour le début du road trip de six rencontre entre Est et Ouest. Shams Charania vient d’annoncer qu’il avait rejoint l’équipe en amont de son match face au Heat.

Une rencontre importante dont on ne sait pas encore si Curry en sera. Il faudra pour cela que sa situation médicale évolue favorablement. Toutefois, sa venue est sans doute également motivée par l’enjeu autour de la rencontre à Miami.

Stephen Curry is traveling to join the Warriors in Miami, and his status for Tuesday’s game against the Heat depends on treatment response for his pelvic bruise over next two days, sources tell ESPN. Golden State is on game two of a six-game trip. https://t.co/SA3Tsrz51A

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2025

Retour de Jimmy Butler sur ses anciennes terres, victoire que les Warriors doivent prendre mais qui sera sans doute compliquée à récupérer en raison d’une équipe locale survoltée à l’idée de renverser son ancien soldat. Dans ce contexte, avoir le Chef dans le coin pour apporter de la sérénité au vestiaire n’est pas le genre de détail dont on se passe.

S’il ne rejoue pas face au Heat, Curry sera probablement en tenue face aux Pelicans, en fin de semaine.

Source : ESPN