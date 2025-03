Les Nuggets mettent un terme à la grosse série des Rockets (116-111)

Un Jamal Murray immense (39 points, 7 passes) et des Nuggets mieux inspirés que face à Portland. La recette pour une victoire importante au classement face aux Rockets, qui laissent filer leur série de 9 victoires et cèdent un peu de terrain dans la course à la 2e place de l’Ouest.

Ces Rockets sont encore un peu jeunes. Un groupe qui doit se forger une vraie expérience en matière de sang froid en fin de rencontre. À plusieurs reprises en fin de rencontre, menés, ils ont réussi à provoquer les erreurs côté Denver avec une défense à la hauteur. Qui n’a pas été convertie par une attaque que l’enjeu a fait trembler un peu du genou. Et cela, a défaut de coûter le match, a offert un temps précieux aux Nuggets.

Jamal Murray stuffed the stat sheet in a big win for the Nuggets!

🎯 39 PTS

🎯 7 AST

🎯 4 REB

🎯 4 3PM

Denver wins the battle of West #2 vs. #3. pic.twitter.com/ybWJqhLnDC

— NBA (@NBA) March 24, 2025

Toujours privés de Nikola Jokic, les hommes de Michael Malone ont trouvé cette nuit en Jamal Murray le patron idéal. 39 pions dont 17 dans le 3e quart-temps, l’écart exact entre les deux formations à l’issue de la période. Un gros coup de chaud pour faire le trou et aborder la fin de partie avec une certaine sérénité. On note également un point qui a été favorable à Denver : les lancers francs des Fusées. 22/34, vraiment limité dans une partie qui a plusieurs fois autorisé un dénouement autre que celui que l’on a connu.

Il a tout de même fallu un énorme Murray pour remporter ce match, l’absence de Nikola Jokic ne saurait durer tellement longtemps, car si ça passe pour l’instant, il faut être assez pragmatique : bravo Jamal, c’est très fort, mais ça n’arrivera pas tout le temps. Et même si Russell Westbrook colle 14 points en sortie de banc, il manque quand même ce distributeur, ce catalyseur si singulier qu’est le triple MVP serbe. La fin de saison et l’enjeu qu’est la deuxième place de l’Ouest est trop important pour passer à côté. C’est d’ailleurs le gros point vert du soir pour les Pépites : revenir à une victoire de Houston au classement.