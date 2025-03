James Harden désormais 11e au classement des meilleurs scoreurs all-time

Un petit drive durant le 3e quart-temps face au Thunder, et James Harden est officiellement devenu le 11e meilleur scoreur de tous les temps en NBA. Il dépasse Moses Malone, et c’est désormais le nom de Carmelo Anthony qui est dans le viseur d’El Barbudo.

James Harden, un attaquant au génie si rare que l’on en voit que très peu par génération en NBA. Un scoreur hors pair, qui, aux meilleures années de sa carrière, a été tout simplement inarrêtable. Aujourd’hui dans un registre un poil plus complet et moins agressif face au cercle du côté des Clippers, il continue tout de même d’envoyer 22,6 points de moyenne et de faire du chantier soir après soir sous la tunique de Los Angeles.

The bucket that moved Harden into 11th on the all-time scoring list!

Congrats, James!!

— NBA (@NBA) March 24, 2025

Un chantier qui, pris dans sa globalité, le place forcément très haut dans la liste des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire de la ligue. Cette nuit, face au Thunder, il s’est emparé de la 11e place du classement all-time, dépassant Moses Malone. Le prochain sur la liste se nomme Carmelo Anthony, mais avec environ 900 points d’avance, il faudra attendre la saison prochaine pour voir Melo céder sa place à Ramesse.

Congrats to @JHarden13 of the @LAClippers for moving into 11th on the all-time scoring list!

— NBA (@NBA) March 24, 2025