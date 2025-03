Le Thunder s’impose sur le fil face aux Clippers (101-103)

Au terme d’une rencontre serrée qui a tenu son statut d’affiche de la nuit, le Thunder – privé de Chet Holmgren et Jalen Williams – a vaincu des Clippers qui n’ont rien lâché jusqu’aux ultimes instants. Los Angeles manque une belle occasion d’égaliser les Warriors et d’accrocher la 6e place de l’Ouest.

Prendre un peu d’avance contre le Thunder n’est jamais gage de quoi que ce soit, cette saison. Cette équipe a la particularité de pouvoir fortement élever son niveau de jeu pour renverser complètement le scénario du match. À défaut d’avoir particulièrement brillé dans l’exercice de la dramaturgie, les hommes de Mark Daignault ont assuré l’essentiel, à savoir une victoire sur les terres des Clippers.

Un succès qui s’est construit en toute fin de match, avec un coeur de rencontre qui n’a jamais vraiment basculé en faveur d’une formation ou d’une autre. Shai Gilgeous-Alexander n’a pas connu – c’est à noter – un grand soir, avec certes 26 points, mais une prestation globalement marquée par l’imprécision au tir (7/29).

Ce qui fait d’ailleurs de lui un grand joueur, sa capacité à contrer sa maladresse dans le jeu par des prises de contact habiles qui l’envoient aux lancers. Avec, dans l’exercice, une réussite implacable (11/11). Il inscrit d’ailleurs les deux lancers qui mettent les Clippers dans l’inconfort extrême d’une tentative d’égalisation fataliste, sans temps mort pour préparer quoi que ce soit au préalable.

Concernant les Clippers, Kawhi Leonard (25 points) et James Harden (17 points, 8 passes) ont mené le groupe. Et ont failli réussir l’exploit de taper le meilleur bilan de la ligue à domicile. Ce sont quelques petites erreurs qui pénalisent le groupe, il y avait franchement la place d’envoyer OKC dans les cordes.

On pense aux pertes de balle, qui ont par exemple donné deux lancers à Alex Caruso qui a permis au Thunder de prendre 2 points d’avance en fin de partie. En parlant de lancers, celui manqué par Derrick Jones Jr. à 100-101 coûte très cher. Toutefois, il faut d’abord retenir que les Clippers ont tenu le regard tout le match, et qu’avec des prestations de cet acabit répétées d’ici la fin de régulière, la 6e place peut être une réalité particulièrement envisageable.