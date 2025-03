Alors que le deuxième tour de la March Madness est lancé, on aura droit à un duel à la sauce NBA ce soir à 19h40. Cooper Flagg (Duke), favori pour être le premier choix de la Draft 2025, rencontre V.J. Edgecombe (Baylor), projeté dans le Top 5. Ça risque de faire des étincelles.

Si Cooper Flagg a attiré toute l’attention sur lui cette saison, d’autres prospects très prometteurs ont foulé les parquets universitaires ces derniers mois. C’est le cas notamment de V.J. Edgecombe.

Le Bahaméen de 19 ans, qui s’est fait un nom lors du TQO l’été dernier, sort d’une première saison NCAA où il a été élu Freshman de l’Année dans la Conférence Big 12 (15 points, 5,6 rebonds, 3,3 passes et 2,1 steals de moyenne). Le gamin est avant tout un phénomène athlétique, lui qui a lâché l’un des posters de l’année dès son premier match de la saison.

Premier match de V.J. Edgecombe et il lâche potentiellement le POSTER de l’année 😱😱😱pic.twitter.com/6i1PwkglUi https://t.co/ZwBi28CHX8

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) November 5, 2024

Un phénomène athlétique mais pas que. Edgecombe, c’est un attaquant talentueux qui progresse pour devenir de plus en plus complet. Son shoot est irrégulier mais loin d’être dégueu, il sait comment provoquer les fautes pour aller aux lancers-francs, il sait de mieux en mieux faire jouer ses copains, et est capable de peser en défense. Autant de qualités qui demandent évidemment encore à être développées, mais le potentiel est là. Un potentiel qu’il veut montrer aujourd’hui sur la plus grande scène.

Avec son équipe de Baylor, V.J. Edgecombe dispute ce soir le deuxième tour face aux Duke Blue Devils de Cooper Flagg. Les Bears ont arraché leur qualification face à Mississippi State (75-72) dans un match où Edgecombe a apporté une précieuse contribution (14 points en 37 minutes). Mais pour avoir la moindre chance face à la montagne Duke, V.J. devra faire plus qu’apporter sa contribution. Il devra rayonner comme jamais.

VJ Edgecombe bounced back from a slow start, showing character in money time, helping Baylor advance past Mississippi State. Turned on the jets to draw a bunch of fouls, knocked down big free throws and came up with some important stops defensively. Baylor plays Duke tomorrow 👀 pic.twitter.com/KJIdUjeWOL

— Jonathan Givony (@DraftExpress) March 22, 2025

Car en face, Duke ressemble déjà à un rouleau-compresseur. Les Blue Devils – favoris pour remporter la March Madness cette saison – n’ont jamais transpiré lors de leur match du premier tour (victoire 93-49 contre Mount St. Mary’s) et surtout, Cooper Flagg ne semble pas limité du tout par sa blessure à la cheville la semaine dernière.

Alors que sa participation au premier match de la March Madness était d’abord incertaine, Flagg était non seulement sur le terrain mais en plus il a fait du Cooper Flagg : 14 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 contres en 22 minutes, avec des actions qui ont immédiatement rassuré sur sa condition physique.

S’il confirme ce soir et continue de monter en puissance, Baylor risque de vivre un long calvaire.

Je confirme.

pic.twitter.com/0vMVl4AJQw https://t.co/iQbwXOSkEr

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 21, 2025

Duke vs Baylor, Cooper Flagg vs V.J. Edgecombe, c’est typiquement le genre de match qui va attirer le regard de nombreux scouts NBA, ainsi que le nôtre.

Cela tombe bien, c’est à 19h40 heure française et c’est même diffusé sur beIn Sports.