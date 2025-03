March Madness : débuts réussis pour Cooper Flagg et Duke

Il y a un peu plus d’une semaine, on se demandait si Cooper Flagg serait opérationnel pour la March Madness après sa grosse entorse de la cheville. Non seulement il a répondu présent hier lors du premier match de Duke, mais en plus il a l’air en jambes.

22 minutes de jeu, 14 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 contres à 6/12 au tir.

Sans forcer son talent, et pas vraiment poussé dans ses retranchements, Cooper Flagg a montré face à la faible équipe de Mount St. Mary’s (victoire 93-49) qu’il était prêt à rayonner en March Madness avec ses copains de Duke.

Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour être rassuré sur l’état de sa cheville. Après seulement deux minutes de jeu, Flagg a lâché un gros and-1 en contre-attaque. Un peu plus tard en première mi-temps, Coop a parfaitement coupé ligne de fond pour lâcher un tomar à deux mains.

Pas de doute, le phénomène est en forme.

Cooper Flagg made it look easy in the first half of his first NCAA Tournament game 🔥#MarchMadness @DukeMBB pic.twitter.com/ZAgcgljALN

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 21, 2025

Après le match, Cooper Flagg a déclaré qu’il était de retour à 100%, sa blessure à la cheville n’étant plus qu’un mauvais souvenir désormais. Son coach Jon Scheyer a lui assuré que le futur numéro 1 de la Draft aurait pu jouer plus si nécessaire. Ce sera peut-être le cas face à Baylor demain lors du deuxième tour, où Flagg va affronter un certain V.J. Edgecombe dans un choc de top prospects NBA.

Vivement la suite !

Source déclarations : ESPN