La nuit des Français en NBA : Guerschon Yabusele colle 23 points face aux Spurs !

C’est l’heure d’être chauvin ! Le résumé de la nuit des Français en NBA est là, et il charrie de belles nouvelles : nos tricolores ont, dans l’ensemble, très bien performé sur les terrains. À commencer par Guerschon Yabusele, excellent avec les Sixers.

Les résultats de la nuit

Wizards – Magic : 105-120 (stats)

Heat – Rockets : 98-102 (stats)

Wolves – Pelicans : 134-93 (stats)

Thunder – Hornets : 141-106 (stats)

Spurs – Sixers : 120-128 (stats)

Mavericks – Pistons : 123-117 (stats)

Jazz – Celtics : 99-121 (stats)

Suns – Cavaliers : 123-112 (stats)

Blazers – Nuggets : 128-109 (stats)

Clippers – Grizzlies : 128-108 (stats)

Alexandre Sarr (vs. Magic) : 19 points, 10 rebonds, 2 passes à 7/15 au tir.

Rudy Gobert (vs. Pelicans) : 15 points, 11 rebonds, 3 passes, 3 interceptions à 4/5 au tir.

Guerschon Yabusele (vs. Spurs) : 23 points, 9 rebonds, 5 passes, 1 interception à 11/16 au tir.

Moussa Diabaté (vs. Thunder) : 12 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 interception à 6/8 au tir.

Rayan Rupert (vs. Nuggets) : 2 minutes de jeu.

Nicolas Batum (vs. Grizzlies) : 5 points, 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 2 contres à 2/4 au tir.

Alexandre Sarr

Encore une grosse sortie pour Alexandre Sarr ! Double-double, avec du tir en force, de la flèche lointaine. La grande satisfaction de la saison à Washington, c’est définitivement lui. Ne reste plus qu’à tenir ce rythme jusqu’au bout de la régulière, mais confiance en lui à 100% pour ça ! La ligne de stats : 19 points, 10 rebonds, 2 passes à 7/15 au tir.

Tough take from Alex 💪 pic.twitter.com/hCQGbAEXq7

— Washington Wizards (@WashWizards) March 21, 2025

Rudy Gobert

Les Wolves ont dégommé les Pelicans, et Roudi a participé à la fête : 15 points, 11 rebonds, 3 passes, 3 interceptions à 4/5 au tir. Le pivot tricolore enchaîne les bons matchs, et c’est un gros plus dans course aux Playoffs.

Guerschon Yabusele

23 points, 9 rebonds, 5 passes, 1 interception à 11/16 au tir. La masterclass de Guerschon Yabusele, malheureusement gâchée par une défaite un poil dommage face aux Spurs. N’en reste pas moins qu’on devrait définitivement voir notre Dancing Bear en NBA la saison prochaine, car sa cote est au beau fixe.

pic.twitter.com/dA8ODHiJ9p

— Medias (@xcptxMedias) March 22, 2025

Moussa Diabaté

12 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 interception à 6/8 au tir, en sortie de banc face au Thunder. La performance est bien sympathique et il faut là aussi finir fort la saison pour revenir la saison prochaine !

Rayan Rupert

2 minutes de jeu face aux Nuggets.

Nicolas Batum

5 points, 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 2 contres à 2/4 au tir. Nicolas Batum doing Nicolas Batum things, comme dirait l’autre. Le plus français des couteaux suisses, polyvalent par définition. Avec la grosse victoire sur Memphis en bonus !

Le programme NBA de ce soir