Belle histoire du jour : Joe Ingles titularisé par les Wolves, pour pouvoir jouer devant son fils autiste

C’est la magnifique histoire de ce samedi, et elle s’est passée à Minneapolis. Joueur du fond du banc des Wolves, Joe Ingles est un vétéran qui a déjà prouvé ce qu’il valait en NBA et a comme dirait l’autre fait le tour du quartier. Seulement, il manquait une case à cocher dans sa carrière, et la franchise lui a offert ce superbe cadeau face aux Pelicans.

Joe Ingles fait partie des parents d’enfants diagnostiqués autistes. Pour le fils de Joe, Jacob, il est très compliqué de suivre papa dans ses aventures basket. Déjà, la famille vit à Orlando, et ne peut donc pas se rendre à ses rencontres. Pour les vacances, sa femme a emmené toute la petite famille à Minneapolis pour qu’enfin, Jacob – qui ne supporte pas le bruit et les lumières des salles NBA – puisse voir son père jouer en direct dans la plus grande ligue du monde.

La troupe est venue au match contre le Jazz dimanche dernier, mais Ingles n’a pas joué. Pour rattraper cette déception, Chris Finch a pris les devants… et après concertation avec le reste du groupe, la décision a été prise de titulariser Joe pour qu’il puisse jouer devant son fils. Foutue poussière. Un geste qui a particulièrement touché le joueur.

“Bien sûr, Chris Finch n’était pas obligé de le faire. Je sais dans quel contexte nous sommes, et si l’idée n’avait pas été évoquée, je n’y aurais jamais pensé moi même. La première question que je lui ai posé est s’il était sûr de faire cela. Le fait qu’il y ait juste penser veut dire énormément. Il y a des moments dont on se souvient en termes de basket, des trophées, des médailles… mais il y en a d’autres, qui resteront à jamais inoubliables.” – Joe Ingles.

