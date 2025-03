Alors que la saison régulière s’approche de son dénouement, plusieurs joueurs doivent passer par la case infirmerie. C’est notamment le cas de Jaylen Brown et Clint Capela. On fait le point.

Jaylen Brown

Légèrement touché au genou droit (contusion), Jaylen Brown n’a pas joué face au Jazz cette nuit et ne jouera pas non plus demain face aux Blazers. Il sera réévalué ce lundi si l’on en croit ESPN. On rappelle que JB avait déjà manqué la rencontre face à Miami (14 mars) à cause d’un bobo au genou, avant de jouer seulement 24 minutes lors d’une double confrontation face aux Nets à cause d’un dos douloureux.

Visiblement, Brown a besoin d’un break avant les Playoffs.

Clint Capela

Le pivot des Hawks Clint Capela ne jouera plus lors de la saison régulière. Touché à un ligament de la main gauche, il manquera trois à quatre semaines avant d’être réévalué si l’on en croit la franchise des Hawks.

Actuellement septième à l’Est, Atlanta est sur une bonne dynamique et est en course pour les Playoffs. Sans Capela, absent depuis le 10 mars, les Hawks se débrouillent sans leur back-up sur le poste de pivot. Ils se reposent sur le titulaire Onyeka Okongwu tandis que Mouhamed Gueye continue de gagner en responsabilité.

Dereck Lively II et Daniel Gafford

Après Anthony Davis, c’est au tour de Dereck Lively II et Daniel Gafford de rejoindre l’équipe de G League des Mavs pour s’entraîner (source : ESPN). Cela devrait leur permettre de faire des 5-contre-5 en vue d’un potentiel retour en cette fin de saison régulière. L’équipe de Dallas va-t-elle enfin retrouver sa raquette après les innombrables blessures des dernières semaines ?

Pour l’instant, rien n’est encore défini. On rappelle que Davis a été touché aux adducteurs lors de son premier match avec Dallas après la trade deadline de début février, tandis que Daniel Gafford s’est blessé au genou (entorse) dans la foulée. Lively II, lui, n’a pas joué depuis mi-janvier à cause d’une fracture de fatigue à la cheville.