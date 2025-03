Anthony Davis veut retrouver les parquets avant la fin de la saison

Alors que les Mavericks sont quasiment à court de joueurs actuellement, ils pourraient prochainement bénéficier du retour d’un élément majeur : Anthony Davis. Celui qui est arrivé à Dallas en échange de Luka Doncic veut rapidement retrouver les parquets.

Touché à l’adducteur dès son premier match avec les Mavs le 8 février dernier, AD n’a pas rejoué depuis. On se posait même la question de savoir s’il allait revenir cette saison vu la chute libre de Dallas et les très faibles espoirs qui restent dans ce coin du Texas. Mais visiblement, Davis vise un retour prochainement.

Si l’on en croit ESPN, l’ancien Laker a en effet été assigné à l’équipe de G League affiliée aux Mavs, signe qu’il se rapproche d’un retour. Anthony Davis pourra s’entraîner et faire du 5-contre-5 avec l’équipe réserve de Dallas dans le but de retrouver les Mavericks ensuite.

The Dallas Mavericks have assigned Anthony Davis to the Texas Legends of the NBA G-League

Should be returning soon 👀 pic.twitter.com/XC86tjbb88

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 17, 2025

AD n’a pas l’intention de tirer un trait sur cette fin de saison, lui qui veut prouver qu’il peut redonner (un peu) le sourire aux fans des Mavs après le terrible enchaînement d’événements des dernières semaines.

Ce n’est un secret pour personne : Dallas a besoin de renfort, non seulement pour espérer conserver sa place au play-in tournament (10e de l’Ouest, 33 victoires – 36 défaites) mais aussi tout simplement pour éviter de… déclarer forfait lors des matchs à venir. Le retour potentiel d’Anthony Davis cocherait ces deux cases, en espérant qu’il ne se reblesse pas (vu la malchance à Dallas actuellement, c’est pas impossible).

Davis a joué 43 matchs au total cette saison pour des stats de 25,7 points, 12 rebonds et 2,2 contres.

Source texte : ESPN