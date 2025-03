Juste avant la trade deadline, on se demandait qui allait survivre au gros bouton rouge des Nets. Nous voilà quelques semaines plus tard et finalement, assez peu de choses ont changé pour la franchise noire et blanche. Il se pourrait même que pour l’un de ses joueurs, l’aventure se poursuive encore un peu plus.

Agent libre restreint cet été et pièce majeur de l’équipe, Cam Thomas a en effet exprimé au micro d’Erik Slater (insider des Nets), son désir de rester à Brooklyn, la franchise qui l’a drafté. Surpris ? On pourrait l’être en effet, et pourtant… c’est peut être bien plus censé que ce que l’on pense.

L’année fut compliquée pour l’arrière né au Japon. Des résultats collectifs en berne, seulement 25 matchs joués et une fin de saison précipitée par une blessure aux ischio-jambiers. Le feu follet était pourtant resté lui même, avec des fade-aways toujours plus déséquilibrés. Mais quand les dieux du basket décident que c’est pas ton année, c’est difficile de lutter.

Cam Thomas said he would love to re-sign with the Nets in free agency:

“I was drafted here so you have a connection… I’m gonna let my agents and the front office discuss that out. We should be good, though. I’m very confident and happy to be back, if I am back. So we’ll see.” pic.twitter.com/FjR6UM7t4O

— Erik Slater (@erikslater_) March 16, 2025

Une re-signature pour le côté émotionnel, ok, on veut bien y croire, cependant n’y aurait-il pas aussi un intérêt… stratégique pour Cam ? Parce que dans un été où très peu d’équipes auront de l’argent à distribuer, la petite soeur des Knicks les Nets eux, en auront BEAUCOUP ! L’occasion pour Thomas de prendre le pactole tout en restant dans une franchise qui – on le sait – n’hésitera pas à l’envoyer dans une meilleure situation sportive contre quelques tours de draft prometteurs.

La Free Agency c’est pour début juillet, et Cam Thomas devrait donc faire partie des noms à surveiller. A Brooklyn ou ailleurs, le petit buffle n’a pas fini de buffler.