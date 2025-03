Source image : Montage TrashTalk via NBA League Pass

Dix matchs cette nuit en NBA et toutes les équipes de l’Ouest en course pour les Playoffs sont sur le parquet. Une soirée qui pourrait être déterminante avec en point d’orgue le match de 3h00 du matin entre les Warriors de Stephen Curry et les Nuggets de Nikola Jokic.

Le programme NBA du soir

0h30 : Knicks – Heat

1h : Pelicans – Pistons

1h : Rockets – Sixers

1h : Wolves – Pacers

2h : Jazz – Bulls

3h : Kings – Grizzlies

3h : Suns – Raptors

3h : Blazers – Wizards

3h : Warriors – Nuggets

3h30 : Lakers – Spurs

Le match à ne pas rater : Warriors – Nuggets

Les Golden State Warriors sont peut-être l’équipe la plus en forme de la Ligue. Depuis l’arrivée de Jimmy Butler, ils ont remporté 14 de leurs 15 matchs et pourtant, ils n’ont pas le droit à l’erreur pour conserver la sixième place de l’Ouest, dernière qualificative pour les Playoffs.

Alors la victoire face aux Denver Nuggets est non-négociable. Mais la franchise du Colorado ne se laissera pas faire, en cas de victoire, ils conserveraient la deuxième place de la Conférence (à ex-aequo), en cas de défaite, ils glisseront surement au cinquième rang. L’Ouest est tellement serré, ce genre de match peut tout changer !

Nikola Jokic doit également profiter de chaque sortie pour appuyer un peu plus son dossier de MVP tant Shai Gilgeous-Alexander repousse également ses limites. C’est un match déterminant, sans aucun doute.

Les Français en lice

Peut-être Pacôme Dadiet contre le Heat

Guerschon Yabusele contre les Rockets, s’il joue (incertain)

Rudy Gobert face aux Pacers

Peut-être Rayan Rupert et Sidy Cissoko face aux Wizards

Alexandre Sarr face aux Blazers

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici