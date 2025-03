Comme chaque lundi, la NBA vient de récompenser deux joueurs pour leurs belles performances de la semaine dernière. Les heureux élus : Anthony Edwards et Coby White.

Ant-Man profite de l’excellente forme de ses Wolves (huit victoires de suite, trois la semaine dernière) pour empocher des récompenses individuelles. En même temps, il n’est évidemment pas étranger aux très bons résultats de Minnesota actuellement : Anthony Edwards a envoyé 33 points et 4 passes de moyenne à plus de 51% au tir sur la semaine, avec une explosion à 41 pions contre le Jazz. De quoi permettre aux Wolves de taper les Nuggets à Denver, puis Orlando et Utah.

Minnesota Timberwolves guard Anthony Edwards and Chicago Bulls guard Coby White have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 21 of the 2024-25 season (March 10-16). pic.twitter.com/H17kcRpDQt

— NBA Communications (@NBAPR) March 17, 2025

Dans la Conférence Est, Coby White est celui qui profite le plus des départs et blessures à Chicago. Sans Zach LaVine, sans Josh Giddey, sans Lonzo Ball et avec un Nikola Vucevic à peine de retour de blessure, Coby a les clés du camion Bulls. Cela se traduit par des perfs à la “Kobe”, avec des stats de 27,7 points, 7 rebonds et 4 passes par match. Sous son impulsion, Chicago a battu Indiana et Brooklyn, avant de tomber de peu contre les Rockets.

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Shai Gilgeous-Alexander (OKC), Jalen Green (HOU), James Harden et Ivica Zubac (LAC), et Ja Morant (MEM).

Est : Jarrett Allen (CLE), Giannis Antetokounmpo (MIL), Paolo Banchero (ORL), Pascal Siakam (IND), Jayson Tatum (BOS) et Karl-Anthony Towns (NYK).

Source texte : NBA