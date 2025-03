Fin de saison pour Paul George !

C’est l’information de ce début de nuit : Paul George ne rejouera pas cette saison ! Le joueur des Sixers a subi des injections aux adducteurs et au genou gauche, ce qui l’écartera des terrains six semaines. Épilogue triste pour une saison qui l’est tout autant, un exercice que l’on ne retiendra – malheureusement – que pour sa médiocrité.

Paul George et ses podcasts, sans doute l’une des matières brutes les plus efficaces à l’heure de se marrer en parlant NBA cette saison. Pour masquer une réalité inversement proportionnelle en termes de galère. 41 matchs joués seulement, des soucis récurrents sur le plan physique, des sorties douteuses lorsque les Sixers ont été à la une pour leurs problèmes de vestiaire. En accord avec la franchise, le joueur a subi des injections pour soigner des blessures aux adducteurs et au genou gauche. Il manquera six semaines, selon Shams Charania.

Clap de fin sur une saison de merde pour Paul George, à l’image des Sixers d’une manière générale.

Aimé chez les Clippers, devenu une Top 5 punchline de toute la NBA cette saison, plus de podcasts que de paniers marqués, la totale.

Saison fondamentale dans quelques mois, à 34… https://t.co/0muieM2uFP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2025

En bref ? Une saison pourrie, à la fin qui suit malheureusement la ligne directrice. Pour les Sixers, le recrutement de Paul George est pour le moment un échec complet. Un contrat de 212 millions signé l’an passé, avec une année 1 gâchée par les blessures dans le groupe. Et beaucoup d’incertitudes pour la suite, ne serait-ce que dans le cas George mais également avec Joel Embiid.

Le Play-in est déjà très loin des Sixers (5 victoires de retard sur la 10e place). La Draft est donc un objectif par défaut, tandis que concernant PG, il faut dès demain se focaliser sur la saison prochaine, qui sera un exercice capital avec des conséquences sans doute majeures sur la fin de sa carrière en NBA.

