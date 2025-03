Les Rockets effacent 25 points de retard face aux Sixers, victoire 144-137 (a.p.)

Après une première mi-temps désastreuse, peu sont ceux qui voyaient les Rockets revenir dans le match face aux Sixers d’un Quentin Grimes en état de grâce. Pourtant, grâce à un duo Jalen Green – Jabari Smith Jr. de gala et un Alperen Sengun très clutch, Houston a forcé l’overtime et a renversé une partie bien mal embarquée.

On s’est vraiment posé la question chez TrashTalk. Que foutaient donc les Rockets pour en manger 78 sur la truffe, de la part des Sixers, à la mi-temps. Une contre-performance plus que notable pour une équipe qui joue la 2e place de l’Ouest. Seulement, Philadelphie joue un basket très intense, qui veut montrer qu’il n’est pas aux abois malgré le contexte plus que négatif autour de la franchise.

Face à cette débauche d’énergie, Houston accuse le coup. Il faudra que la mi-temps arrive (et qu’Ime Udoka passe une grosse soufflante dans le vestiaire, probablement) pour que les Fusées se mettent enfin la tête à l’endroit et entament une remontée quoi qu’il arrive compliquée. D’autant plus que chez les Sixers, un joueur surnage complètement depuis quelques matchs : Quentin Grimes.

QUENTIN GRIMES NEW CAREER-HIGH 46 PTS 🎯

76ers/Rockets going back and forth in overtime!! pic.twitter.com/Hbq6b86vgd

— NBA (@NBA) March 18, 2025

Houston ne fait pas exception à cette règle. Ce soir, le joueur transféré par les Mavericks à l’hiver (merci Nico Harrison, la vision) a tapé plusieurs records en carrière avec 46 points, 13 rebonds et 8 tirs du parking rentrés. Énorme, mais trop peu à l’heure de rentrer les tirs qui comptent, là où les Rockets ont eux joué sans trembler. Expérience.

H-Town a donc organisé la remontada durant un 3e quart-temps de feu, guidé par le duo Jalen Green – Jabari Smith Jr. 30 points chacun, ça aide beaucoup. Petite incompréhension de notre côté quand Udoka a choisi de laisser Alperen Sengun au repos durant un bon moment dans le 4e quart… mais on ne peut que pardonner, car c’est le pivot turc qui trouve le tir pour forcer l’overtime à quelques secondes du terme.

ALPEREN SENGUN CLUTCH TIP-IN TO TIE IT!!!

FINAL 5 SECONDS COMING UP ON NBA LEAGUE PASS. pic.twitter.com/Nyw6lnbe53

— NBA (@NBA) March 18, 2025

Une prolongation maîtrisée par des Fusées qui ont l’expérience et n’ont pas tremblé face à des Sixers qui ont envoyé Grimes aux responsabilités, choix qui s’est révélé peu payant lorsqu’il a fallu marquer. On ne peut, quand même, qu’appuyer sur sa forme exceptionnelle.

Avec ce succès, Houston conserve la 2e place de l’Ouest, mais risque l’égalisation en cas de victoire des Nuggets à San Francisco.