Les Pacers s’offrent les Wolves en overtime, Obi Toppin superstar !

Quelques jours après l’énorme game winner de Tyrese Haliburton face aux Bucks, les Pacers ont réitéré l’exploit face aux Wolves ! Obi Toppin, au même endroit que son collègue, a inscrit un énorme 3-points à 3 secondes de la fin pour tuer une partie qui n’a jamais vraiment laissé une équipe prendre un avantage décisif.

Sans Pascal Siakam, sans Tyrese Haliburton, sans Myles Turner, sans Aaron Nesmith. Quatre titulaires des Pacers manquant à l’appel en début de partie, mais une équipe bien décidée à tout donner sur le terrain pour montrer aux absents qu’ils sont dignes de la plus grande confiance. Une victoire importante pour Indiana dans la course à la 4e place de l’Est, scellée par un tir énorme d’un Obi Toppin tout aussi énorme durant la partie (34 points, 7/10 à 3-points). Voyez plutôt.

LE GAME WINNER D’OBI TOPPIN FACE AUX WOLVES, EN OVERTIME ! 🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/rOrVPBMnac

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2025

Un gros duel au dénouement heureux pour les Pacers, qui ont peut-être profité de l’éjection de Rudy Gobert dans le 3e quart-temps suite à un gros coup d’épaule dans le visage d’Andrew Nembhard, également expulsé pour s’être énervé suite à l’action et avoir récolté sa 2e faute technique du match. Peut-être qu’un grand comme Rudy dans la peinture aurait eu son importance en fin de partie, notamment car TJ McConnell a inscrit le panier pour forcer l’overtime sur un layup à quelques secondes de la fin du 4e quart-temps.

Rudy Gobert expulsé pour cette GROSSE faute sur Andrew Nembhard, qui s’est vénère direct et a été renvoyé aussi ! pic.twitter.com/ZqQU2Bxiub

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2025

Anthony Edwards a bien tenté de répondre avec une partie à 38 points, mais face à un tel tir pour tuer le match, rien à faire comme dirait l’autre. Les Pacers peuvent bomber le torse, ils viennent de récupérer un précieux succès sans beaucoup de joueurs majeurs, un succès qui va compter en fin de saison car la course avec les Pistons et les Bucks pour la 4e place de l’Est (et l’avantage du terrain) est très rude. Les Wolves signent de leur côté une bien mauvaise opération. Qui est rattrapée par la sale défaite des Warriors face aux Nuggets, à San Francisco.