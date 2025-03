Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, et ce matin les Pels ne peuvent juste… pas faire “mieux”.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour – Pelicans

Le Jazz et les Wizards semblent très bien partis pour squatter le podium tant convoité en fin de saison, et cela malgré des matchs que l’on se surprend à kiffer, n’est-ce pas là tout le génie du tanking. Pour les Raptors on cherche encore la qualité mais l’essentiel est là, à savoir une nouvelle branlée reçue, cette fois-ci des mains expertes de Devin Booker. Mais le pompon de la soirée revient sans nul doute aux Pels, défaits dans les grandes largeurs à domicile par les Pistons (-46). 32 points marqués à la mi-temps dont 11 lancers, Trey Murphy III qui sort au bout d’une minute et qui termine sa saison là-dessus… donnez-leur le first pick tout de suite, y’a trop d’efforts là.

Mauvaise opération du jour – Hornets

Ils n’ont pas joué mais voient revenir très fort les Pels sur leurs talons. La réaction s’annonce mythique, dès ce soir face aux Hawks.

Le programme de la nuit prochaine

0h : Hornets – Hawks

0h30 : Celtics – Nets

3h : Warriors – Bucks

3h30 : Clippers – Cavs

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon