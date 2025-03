Après une première journée riche en émotions, la March Madness a continué hier avec la fin du premier tour. Moins de surprises au menu, mais on a quand même vu l’équipe de Penny Hardaway tomber d’entrée, tandis que Cooper Flagg a lui réussi son retour. Résultats, perfs, moments forts, highlights, les Français… par ici le récap complet !

Les scores

West Region

Memphis (#5) – Colorado State (#12) : 70-78

: 70-78 Maryland (#4) – Grand Canyon (#13) : 81-49

– Grand Canyon (#13) : 81-49 Florida (#1) – Norfolk State (#16) : 95-69

– Norfolk State (#16) : 95-69 UConn (#8) – Oklahoma (#9) : 67-59

Midwest Region

Kentucky (#3) – Troy (#14) : 76-57

– Troy (#14) : 76-57 Illinois (#6) – Xavier (#11) : 86-73

East Region

Mississippi State (#8) – Baylor (#9) : 72-75

: 72-75 Alabama (#2) – Robert Morris (#15) : 90-81

– Robert Morris (#15) : 90-81 Duke (#1) – Mount St. Mary’s (#16) : 93-49

– Mount St. Mary’s (#16) : 93-49 Saint Mary’s (#7) – Vanderbilt (#10) : 59-56

– Vanderbilt (#10) : 59-56 Arizona (#4) – Akron (#13) : 93-65

– Akron (#13) : 93-65 Oregon (#5) – Liberty (#12) : 81-52

South Region

Iowa State (#3) – Lipscomb (#14) : 82-55

– Lipscomb (#14) : 82-55 Ole Miss (#6) – North Carolina (#11) : 71-64

– North Carolina (#11) : 71-64 Marquette (#7) – New Mexico (#10) : 66-75

: 66-75 Michigan State (#2) – Bryant (#15) : 87-62

La surprise : les Tigers de Penny Hardaway déjà éliminés

Tête de série #5, Memphis était théoriquement favori face à Colorado State (#12) hier à Seattle. Mais les Tigers – complètement dominés en deuxième mi-temps – sont tombés 78-70.

Les hommes de Penny Hardaway n’ont pas réussi à ralentir Kyan Evans, qui a joué le match de sa vie avec 23 points à 7/11 au tir dont 6/9 à 3-points. Comme un symbole, l’arrière star des Tigers P.J. Haggerty est passé à côté de son sujet (7/23 au tir, 1/8 à 3-points, 4 turnovers), tandis que la performance de Dain Dainja (22 points, 12 rebonds, 3 steals, 3 contres) a été insuffisante.

Les Tigers ont notamment souffert de l’absence de leur arrière Tyrese Hunter (et Dante Harris). Après le match, Penny Hardaway n’a pas pu cacher sa déception, lui qui n’a jamais passé le second tour de la March Madness avec les Tigers depuis son arrivée en 2018.

La perf’ : Cooper Flagg de retour en forme

Ce n’est pas forcément la plus grosse performance de la soirée, mais c’est celle qui a attiré tous les regards.

Blessé à la cheville la semaine dernière en quart de finale du tournoi ACC, Cooper Flagg était bien en tenue pour le premier match de Duke hier soir contre Mount St. Mary’s. Et il a déjà l’air en forme : 22 minutes de jeu, 14 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 contres à 6/12 au tir pour le premier choix de la prochaine Draft NBA. Si l’opposition était particulièrement faible (victoire de Duke 93-49), c’est de bon augure pour la suite.

Je confirme.

Le moment fort : UConn dans l’histoire

Double champion NCAA en titre, UConn s’est imposé cette nuit contre Oklahoma 67-59. C’est la 13e victoire consécutive des Huskies si l’on prend en compte leurs parcours vers le titre suprême au cours des deux dernières années. 13 victoires de suite à la March Madness, c’est tout simplement un record, à égalité avec la mythique équipe de Duke du début des années 1990.

Beaucoup moins dominant cette saison après la perte de plusieurs joueurs vers la NBA, UConn risque d’avoir beaucoup de mal à réaliser le three-peat, mais sait toujours gagner des matchs serrés sur la plus grande scène. Alors que le score était à égalité avec six minutes à jouer, les Huskies ont terminé la rencontre sur un 13-5 sous l’impulsion notamment d’un grand Alex Karaban.

Les Français à la March Madness

Dramane Camara (Norfolk State) : 1 minute de jeu, pas de stats

Sans surprise, Norfolk State n’a pas vu le jour contre la tête de série #1 Florida, qui s’est imposé largement 95-69. Le Français Dramane Camara a fait une courte apparition dans les dernières secondes de la partie.

Quelques highlights

JADEN AKINS 😱

Jeremiah Fears with the SPIN CYCLE 😵‍💫

“THAT’S A GROWN MAN’S JAM” 🗣️

ALLEY FROM HALF COURT ARE YOU KIDDING??? 😱

Le point bracket

La suite de la March Madness

Le programme de ce samedi :

17h10 : Purdue (#4) – McNeese (#12)

19h40 : St. John’s (#2) – Arkansas (#10)

22h15 : Texas A&M (#4) – Michigan (#5)

23h10 : Texas Tech (#3) – Drake (#11)

0h10 : Auburn (#1) – Creighton (#9)

0h45 : Wisconsin (#3) – BYU (#6)

1h40 : Houston (#1) – Gonzaga (#8)

2h40 : Tennessee (#2) – UCLA (#7)

Les autres affiches du deuxième tour :

Florida (#1) – UConn (#8)

Duke (#1) – Baylor (#9)

Kentucky (#3) – Illinois (#6)

Alabama (#2) – Saint Mary’s (#7)

Maryland (#4) – Colorado State (#12)

Iowa State (#3) – Ole Miss (#6)

Michigan State (#2) – New Mexico (#10)

Arizona (#4) – Oregon (#5)

