Le deuxième tour de la March Madness a commencé hier et tous les yeux étaient rivés sur le duel entre John Calipari et Rick Pitino, deux coachs légendaires. Spoiler, c’est le premier qui est reparti vainqueur pour aller jouer le Sweet 16. Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet !

Les scores

West Region

St. John’s (#2) – Arkansas (#10) : 66-75

: 66-75 Texas Tech (#3) – Drake (#11) : 77-64

Midwest Region

Purdue (#4) – McNeese (#12) : 76-62

– McNeese (#12) : 76-62 Houston (#1) – Gonzaga (#8) : 81-76

– Gonzaga (#8) : 81-76 Tennessee (#2) – UCLA (#7) : 67-58

East Region

Wisconsin (#3) – BYU (#6) : 89-91

South Region

Texas A&M (#4) – Michigan (#5) : 79-91

: 79-91 Auburn (#1) – Creighton (#9) : 82-70

La surprise : John Calipari fait tomber St. John’s et Rick Pitino

C’était LE duel de ce deuxième tour : John Calipari vs Rick Pitino, deux légendes du coaching face à face pour une place au Sweet 16. Preuve de la portée de l’événement, Spike Lee était sur place, tout comme le manager des Celtics Brad Stevens.

Favori après avoir remporté la Conférence Big East, St. John’s est tombé sur un os. Les hommes de Calipari ont sorti les barbelés pour faire déjouer la tête de série #2 dans la West Region. Comme un symbole, le joueur star de St. John’s RJ Luis Jr. est complètement passé au travers (3/17 au tir) et a même été benché en fin de match, tandis que le chantier de Zuby Ejiofor dans la raquette (23 points, 12 rebonds) n’a pas suffi.

Dans ce match hyper intense, où chaque panier était difficile à chercher et où les briques à 3-points se sont succédé, c’est bien Arkansas qui a fini par gagner le combat, tout ça en terre hostile (le match se jouait à Providence, près de New York où est basé St. John’s) et malgré l’absence de son meilleur scoreur Adou Thiero.

C’est une victoire référence pour John Calipari, sans doute ravi d’avoir battu son rival de longue date Rick Pitino. C’est la 16e fois que l’ancien coach de Kentucky atteint le stade du Sweet 16, avec désormais quatre universités différentes (record égalé).

Calipari and No. 10 Arkansas UPSET Pitino and No. 2 St. John’s 🤯😱 pic.twitter.com/T2EbKIOiXA

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 22, 2025

La perf’ : le chef d’œuvre inachevé de John Tonje

C’est la plus grosse performance offensive de ce début de March Madness… et elle n’est pas suffi.

Face à BYU, l’arrière de Wisconsin John Tonje était tout simplement inarrêtable : 37 points marqués, 4 rebonds, 4 passes, à 10/18 au tir dont 3/9 à 3-points et 14/16 aux lancers-francs. Tonje a absolument tout donné pour maintenir l’espoir chez les Badgers, menés pendant tout le match avant de se rapprocher à deux petits points dans la dernière minute.

Malheureusement pour Wisconsin, John Tonje a finalement manqué le tir de l’égalisation dans les dernières secondes. Un chef-d’œuvre inachevé, mais une sortie par la grande porte pour celui qui a joué son dernier match NCAA.

CLUTCH. TONJE. 😱

One-possession game‼️#MarchMadness @BadgerMBB pic.twitter.com/DpnHpptD6W

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2025

Le moment fort : la célébration “Night Night” de Denver Jones

Depuis les Jeux Olympiques, la célébration “Night Night” de Stephen Curry est connue dans le monde entier, et la dernière imitation nous vient de Denver Jones hier en March Madness.

Auteur d’un énorme and-1 pour valider la victoire d’Auburn contre Creighton, l’arrière des Tigers a dit bonne nuit à ses adversaires. Steph Curry a dû apprécier.

DENVER JONES HITS THE NIGHT NIGHT. pic.twitter.com/S1D2inTIdP

— CBS Sports (@CBSSports) March 23, 2025

Quelques highlights

TRE DONALDSON. NAILS.#MarchMadness @umichbball pic.twitter.com/sok4xFejYy

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2025

JT Toppin having A NIGHT on both ends 😤#MarchMadness @TexasTechMBB https://t.co/Jau3n4xiwz pic.twitter.com/s6qdWVYooB

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2025

WADE TAYLOR LOBS IT UP TO PHARREL PAYNE 🔨#MarchMadness @aggiembk pic.twitter.com/pouMkPuQdj

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2025

PHARREL PAYNE. LOB THREAT. 💪#MarchMadness @aggiembk https://t.co/w9Jhiw9dEx pic.twitter.com/RRPx2nGgOZ

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2025

THE RAZORBACKS ARE PICKING UP THE PACE 😤#MarchMadness @RazorbackMBB pic.twitter.com/T1tBkYR9zA

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2025

IT’S STORMING IN PROVIDENCE 👀⛈️#MarchMadness pic.twitter.com/UgEoiEUtV0

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2025

Le point bracket

WE ARE DOWN TO THREE 🚨#MarchMadness pic.twitter.com/eDKVDQXibK

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2025

La suite de la March Madness

Le programme de ce dimanche :

17h10 : Florida (#1) – UConn (#8)

19h40 : Duke (#1) – Baylor (#9)

22h15 : Kentucky (#3) – Illinois (#6)

23h10 : Alabama (#2) – Saint Mary’s (#7)

0h10 : Maryland (#4) – Colorado State (#12)

0h45 : Iowa State (#3) – Ole Miss (#6)

1h40 : Michigan State (#2) – New Mexico (#10)

2h40 : Arizona (#4) – Oregon (#5)

Les affiches connues du Sweet 16 :