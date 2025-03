Ils sont partis à quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux, car aujourd’hui une bonne partie du contingent tricolore fait du bruit en NBA du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Deux gamins qui foncent vers le podium du Rookie de l’année, rien que ça !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Il assiste tranquillement à la fin de saison des Spurs, peut-être même qu’il aimerait les voir perdre un peu plus pour aller chercher un gros pick à la prochaine Draft.

Spurs @ Lakers : DNP

Spurs vs Knicks : DNP

Spurs vs Sixers : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 47,6% au tir dont 35,2% du parking, 84% aux lancers, 11 rebonds, 3,7 passes, 1,1 steal et 3,8 contres en 33,2 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Du bon boulot pour Rudy, même si l’exclusion et la défaite face aux Pacers fait tâche sur une quinzaine de jours presque parfaite. Toujours aussi dominant, la Gobe reverdit à l’arrivée du printemps.

Wolves vs Jazz : 7 points à 3/5 au tir et 1/2 aux lancers, 6 rebonds, 2 steals et 2 contres en 26 minutes

Wolves vs Pacers : 3 points à 1/2 au tir et 1/2 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 3 contre en 22 minutes

Wolves vs Pelicans : 10 points à 3/4 au tir et 4/6 aux lancers, 9 rebonds, 1 passe et 1 contre en 31 minutes

Wolves vs Pelicans : 15 points à 4/5 au tir et 7/8 aux lancers, 11 rebonds, 3 passes et 3 steals en 30 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,9 points à 65,7% au tir et 68,4 aux lancers, 10,3 rebonds, 1,8 passe, 0,8 steal et 1,5 contre en 32,7 minutes

Rudy Gobert expulsé pour cette GROSSE faute sur Andrew Nembhard, qui s’est vénère direct et a été renvoyé aussi ! pic.twitter.com/ZqQU2Bxiub

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2025

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

C’est LE Français du moment. Après avoir éclaté son record perso aux points la semaine passée, le pépère a enchainé trois matchs de gros niveau, tout en jouant peu et c’est bien dommage. Le trophée de ROY n’est pas encore perdu, Stephon Castle lui met une petite longueur pour l’instant mais la dynamique d’Alex est superbe.

Wizards @ Blazers : 20 points à 7/16 au tir dont 3/9 du parking, 3/3 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 22 minutes

Wizards @ Jazz : 22 points à 7/14 au tir dont 4/8 du parking, 4/4 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes et 2 steals en 23 minutes

Wizards vs Magic : 19 points à 7/15 au tir dont 3/6 du parking, 2/4 aux lancers, 10 rebonds et 2 passes en 28 minutes

Wizards @ Knicks : 8 points à 3/10 au tir dont 0/4 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 2 contres en 27 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 12,8 points à 39,8% au tir dont 33,2% du parking, 65,9% aux lancers, 6,7 rebonds, 2,3 passes, 0,7 steal et 1,5 contre en 26,9 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Les Hawks disputeront le play-in dans trois semaines c’est une certitude, et en attendant Zaccharie continue d’être plus propre que la propreté elle-même. Si jeune et déjà si safe, on attend le step suivant et ça pourrait être assez dingue.

Hawks @ Nets : 16 points à 7/13 au tir dont 2/8 du parking, 2 rebonds en 23 minutes

Hawks @ Hornets : 21 points à 7/15 au tir dont 5/9 du parking, 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes et 1 contres en 24 minutes

Hawks vs Warriors : 14 points à 5/10 au tir dont 2/5 du parking, 2/3 aux lancers, 2 rebonds et 1 steal en 29 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,9 points à 44,3% au tir dont 35% du parking, 71,9% aux lancers, 3,7 rebonds, 1,2 passe, 0,8 steal et 0,5 contre en 24,5 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Comme Victor Wembanyama, Bilal en a fini avec sa saison NBA et est le premier supporter de son coéquipier et compatriote Alex Sarr dans la course au ROY.

Wizards @ Blazers : DNP

Wizards @ Jazz : DNP

Wizards vs Magic : DNP

Wizards @ Knicks : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,3 points à 42,1% au tir dont 28,1% du parking, 74,6% aux lancers, 5 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 33 minutes

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Cette saison restera étrange pour Guerschon, qui a plus perdu de match en trois mois avec les Sixers qu’en quatre ans avec le Real. Le plus essentiel ? L’ours est quasiment sûr d’aller chercher le contrat de sa life cet été grâce à sa magnifique saison individuelle, le tout en étant en vacances le 15 avril. Elle est pas belle la vie ?

Sixers @ Mavericks : 14 points à 5/10 au tir dont 2/3 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 2 steals en 29 minutes

Sixers @ Rockets : DNP

Sixers @ Thunder : 11 points à 4/9 au tir dont 3/8 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 1 steal en 20 minutes

Sixers @ Spurs : 23 points à 11/16 au tir dont 0/3 du parking, 1/2 aux lancers, 9 rebonds, 5 passes et 1 steal en 38 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10,7 points à 50,2% au tir dont 38,5% du parking, 73,5% aux lancers, 5,6 rebonds, 2 passes, 0,8 steal et 0,3 contre en 26,7 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Il a retrouvé sa place de leader du banc des Clippers, toujours avec la même efficacité. Il sera à n’en pas douter ultra-important pour Tyronn Lue lors du play-in et/ou des Playoffs.

Clippers vs Hornets : 3 points à 1/1 du parking, 5 rebonds, 1 passe et 1 steal en 15 minutes

Clippers vs Cavs : 3 points à 1/2 du parking, 5 rebonds et 3 passes en 17 minutes

Clippers vs Grizzlies : 5 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking, 2 rebonds, 2 passes, 2 steals et 2 contres en 12 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,9 points à 41,5% au tir dont 41% du parking, 83,3% aux lancers, 2,9 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 0,5 contre contre en 18,1 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Moussa retrouve un peu de temps de jeu et, ô surprise, il est efficace. Vrai soldat, zéro déchet ou presque, la saison sophomore parfaite.

Hornets @ Clippers : 6 points à 2/4 au tir et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 15 minutes

Hornets vs Hawks : 2 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds et 2 contres en 18 minutes

Hornets vs Knicks : 7 points à 2/3 au tir dont 0/1 du parking, 3/4 aux lancers, 5 rebonds en 12 minutes

Hornets @ Thunder : 12 points à 6/8 au tir, 7 rebonds, 3 passes et 1 steal en 22 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 5,4 points à 58,9% au tir et 59,1% aux lancers, 6,4 rebonds, 0,9 passe, 0,7 steal et 0,6 contre en 18 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,7 rebonds, 1,7 passe, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Beaucoup plus compliqué pour Tidjane, qui a tout bonnement disparu de la rotation tant en NBA qu’en G League. Problématique, alors que la fin de la saison et l’absence d’enjeu pour les Hornets si ce n’est le besoin de perdre pourraient justement lui permettre de se faire les dents.

Hornets @ Clippers : DNP

Hornets vs Hawks : DNP

Hornets vs Knicks : DNP

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5,3 points à 31,9% au tir dont 28,9% du parking, 71,9% aux lancers, 4,2 rebonds, 1,1 passe, 0,5 steal et 0,3 contre en 19,1 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA G League : 11,8 points à 37,1% au tir dont 24,1% du parking, 50% aux lancers, 7,6 rebonds, 1,4 passe et 1,2 steal en 32,2 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Semaine off pour OD, blessé et donc indisponible pour faire souffler les leaders du Thunder. Les Playoffs se rapprochent, les places seront chères au bout du banc.

Thunder @ Bucks : DNP

Thunder vs Sixers : DNP

Thunder vs Hornets : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 43,5% au tir dont 32,4% du parking, 68,8% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 11,2 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 20,4 points à 46,2% au tir dont 37,5% du parking, 80% aux lancers, 5,4 rebonds, 5,9 passes, 0,4 steal et 1,3 contre en 33 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Deux énormes perfs en G League et un rapatriement express dans le groupe de Chauncey Billups. Même s’il n’y a pas fait d’étincelles au final, la semaine reste très positive pour Rayanou, que personne n’appelle comme ça au passage.

Blazers vs Rockets : DNP

Blazers vs Wizards : DNP

Blazers vs Grizzlies : 0 point en 2 minutes

Blazers vs Nuggets : 0 point en 2 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,1 points à 39% au tir dont 27% du parking, 75% aux lancers, 1,1 rebond, 0,4 passe et 0,2 steal en 7,3 minutes

Rip City Remix @ Grand Rapids Gold : 28 points à 11/18 au tir dont 2/4 du parking, 4/5 aux lancers, 7 rebonds, 5 passes et 2 steals en 36 minutes

Rip City Remix @ Oklahoma City Blue : 30 points à 12/24 au tir dont 3/6 du parking, 3/3 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes et 3 steals en 40 minutes

Rip City Remix vs San Diego Clippers : 16 points à 7/15 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 3 steals en 37 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA G League : 19,4 points à 50% au tir dont 24,2 % du parking, 73,9% aux lancers, 5,9 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 0,6 contre en 35,5 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pacôme s’est montré cette semaine en G League, en attendant d’être obligé de jouer en NBA quand Tom Thibodeau aura blessé tous ses titulaires.

Knicks vs Heat : 0 point à 0/1 du parking en 3 minutes

Knicks @ Spurs : DNP

Knicks @ Hornets : DNP

Knicks vs Wizards : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,7 point à 32,1% au tir dont 33,3% du parking, 66,7% aux lancers, 0,9 rebond, 0,3 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 6,5 minutes

Westchester Knicks @ College Park Skyhawks : 20 points à 4/13 au tir dont 3/8 du parking, 9/10 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes et 1 steal en 35 minutes

Westchester Knicks @ College Park Skyhawks : 10 points à 5/14 au tir dont 0/5 du parking, 0/1 aux lancers, 14 rebonds, 5 passes et 1 steal en 39 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 13,3 points à 40,9% dont 28,1% du parking, 77,3% aux lancers, 5,8 rebonds, 2,5 passes, 0,6 steal et 0,5 contre en 31,7 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Si vous le croisez on veut bien des nouvelles.

Blazers vs Rockets : DNP

Blazers vs Wizards : DNP

Blazers vs Grizzlies : DNP

Blazers vs Nuggets : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,1 point à 50% au tir dont 42,9% du parking, 16,7% aux lancers, 0,6 rebond, 0,3 passe et 0,1 steal en 3 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 16,5 points à 49,5% au tir dont 30,9% du parking, 59,3% aux lancers, 3,4 rebonds, 3 passes, 1,3 steal et 0,4 contre en 29, 6 minutes

# Killian Hayes (Long Island Nets)

Il a fait son retour avec la section G League des Nets, avec un gros match et un autre plus compliquée vendredi soir.

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 9 points à 41,9% au tir dont 38,1% du parking, 83,3% aux lancers, 3 rebonds, 5,2 passes, 0,7 interception et 0,7 contre en 27 minutes

Long Island Nets @ Wisconsin Herd : 18 points à 6/19 au tir dont 3/9 du parking, 3/3 aux lancers, 7 rebonds, 7 passes, 1 steal et 2 contres en 30 minutes

Long Island Nets @ Wisconsin Herd : 7 points à 3/11 au tir dont 1/3 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 1 steal en 25 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 20,8 points à 48,3% au tir dont 42,6% du parking, 74,1% aux lancers, 5,5 rebonds, 7,6 passes, 2,3 steals et 0,6 contre en 33,6 minutes

# Armel Traoré (Manresa)

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,6 point à 31,6% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 1,7 rebond, 0,1 passe, 0,4 steal et 0,2 contre en 7,4 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 13,3 points à 51,3% au tir dont 34,4% du parking, 56,3% aux lancers, 8,3 rebonds, 1,8 passe, 0,3 contre et 0,4 steal en 25,3 minutes