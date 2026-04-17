NBA Playoffs 2026 : Knicks – Hawks, la preview !

Nous voici aux portes des Playoffs NBA 2026, et l’heure est évidemment aux previews ! Huit previews en quatre jours, et aujourd’hui place à la série des Knicks face aux Hawks. Alors, plutôt Faucons ou pensionnaires de la Big Apple ?

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Comment les Hawks peuvent-ils tenir face à des Knicks qui semblent largement au-dessus ? Qui sera le véritable facteur X de cette série ? Vous voulez avoir des réponses à vos questions ? Alors, foncez écouter Alex et Bastien pour l’apéro de la big preview !