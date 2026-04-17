Peut-être la série la plus sous-cotée de ce premier tour. Les Knicks se tiendront face à des Hawks dans une forme olympique depuis le mois de février. Est-ce que ça ne serait pas la confrontation la plus propice à un upset ? Essayons d’y répondre dans cette grosse preview !

Par ici les pronos de la rédac !

Confrontations en saison régulière :

27 décembre : Hawks – Knicks , 125-128

, 125-128 2 janvier : Knicks – Hawks , 99-111

, 99-111 6 avril : Hawks – Knicks, 105-108

Trois rencontres cette saison entre Knicks et Hawks, mais difficile de tirer des conclusions des deux premières, tant les dynamiques ont changé pour ces équipes (Atlanta était en 16V-19D par exemple…).

En revanche, pour ce qui est de la dernière fois où les chemins de ces deux franchises se sont croisés, on a eu le droit à du très très grand spectacle, et sans aucun doute à un énorme avant-goût de ce qui commencera samedi soir. Vous allez voir, vous allez avoir hâte.

New York débarquait à Atlanta pour y affronter des Faucons en 19V-4D depuis le 19 février, et si ce sont finalement bien les joueurs de la Big Apple qui sont repartis avec la victoire en poche, c’est surtout la planète basket qui a le plus profité de ce choc.

Mano à mano exaltant sur 48 minutes où aucune équipe ne prendra plus de 10 points d’avance. Ce soir a surtout été marqué par le grand face à face que nous ont offert Nickeil Alexander-Walker et Jalen Brunson, respectivement 36 et 30 points.

Et alors que JB semblait avoir scellé la rencontre sur la ligne des lancers pour offrir 3 points d’avance aux siens, CJ McCollum a bien failli prolonger la soirée avec un buzzer beater depuis le milieu du terrain… qu’il a malheureusement déclenché un mini dixième de seconde trop tard.

CJ MCCOLLUM ALMOST DID THE UNTHINKABLE pic.twitter.com/Vb6EpF2EER

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 7, 2026

Autant vous dire que si toute la série est de cette trempe là, on va avoir droit à une régalade totale dans les prochains jours. Malgré son statut de favori au vu du classement, New York à de quoi s’inquiéter au vu des armes de l’outsider, alors sur quelles certitudes vont pouvoir se reposer les Knicks ?

La domination intérieure, Alpha et Oméga de cette série ?

On aurait aussi pu appeler cette section « Karl-Anthony Towns a intérêt à être le facteur X », parce qu’avec tout le respect qu’on a pour Tony Bradley, Onyeka Okungwu est le seul vrai intérieur qui occupe la raquette Géorgienne et face à une équipe new-yorkaise avec KAT et Mitchell Robinson, ça peut vite devenir très handicapant.

Le problème étant que, si l’apport de Robinson au rebond lui semble plutôt assuré, difficile de prédire quelle version de Karl-Anthony Towns débarquera dans la série. Le numéro 32 n’est pas le plus connu pour sa régularité, encore plus quand la post-season arrive, mais fan des Knicks rassurez-vous, l’ancien des Wolves semble raffoler des Faucons.

Sur les quatre dernières fois où il a rencontré les Hawks, le numéro 32 a envoyé en moyenne 33 points et 12 rebonds, à 61% au tir et même 61% derrière l’arc. Si on combine ça avec les 12 rebonds de moyenne de Mitchell Robinson, pareil sur ses quatre dernières rencontres face aux Géorgiens, ça fait un sacré chantier !

Karl-Anthony Towns 21 PTS, 12 REB, 6 AST, 2 STL, 9/12 FG, 2/4 3FG, 84.4% TS vs Hawks pic.twitter.com/RgtaciCtyf https://t.co/lCQKRt84XC

— Basketball Performances (@NBAPerformances) April 7, 2026

Atlanta essaiera de combler cet écart avec de la taille sur les ailes. Ce qui n’est pas forcément une mauvaise idée puisque sur leur dernier match, et notamment grâce aux 23 rebonds cumulés de Jalen Johnson et Dyson Daniels, les Hawks avaient remporté la bataille de la planche d’une petite prise, ils avaient même pris 7 rebonds offensifs de plus.

Alors à quel point cet effort est reproductible sur toute une série, difficile à prédire mais nul doute que cet avantage purement physique offert par les profils de Towns et Robinson sera l’une des clés de ce premier tour.

On sait également que les Playoffs sont souvent le théâtre des grandes individualités. Et si New York sait systématiquement vers qui se tourner pour finir les matchs, à Atlanta c’est plus difficile de le savoir. NAW ? Jalen Johnson ? CJ McCollum ? Le simple fait que la réponse ne soit pas évidente accuse déjà d’un retard sur la franchise de la Big Apple.

Alors oui les Hawks sont une équipe excitante, et évidemment que si N.Y. ne joue pas la bonne partition, les Faucons ont une chance de créer la surprise. Mais le troisième de l’Est reste favori par son expérience et le talent pur qu’il abrite au sein de son effectif. C’est à la fougue géorgienne de nous faire mentir !

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : New York Knicks – Atlanta Hawks, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril à minuit

New York Knicks – Atlanta Hawks, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril à minuit Game 2 : New York Knicks – Atlanta Hawks, dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril à 2h

New York Knicks – Atlanta Hawks, dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril à 2h Game 3 : Atlanta Hawks – New York Knicks, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 avril à 1h

Atlanta Hawks – New York Knicks, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 avril à 1h Game 4 : Atlanta Hawks – New York Knicks, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 avril à minuit

Atlanta Hawks – New York Knicks, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 avril à minuit Game 5* : New York Knicks – Atlanta Hawks , dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril, horaire à déterminer

New York Knicks – Atlanta Hawks Game 6* : Atlanta Hawks – New York Knicks , dans la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai, horaire à déterminer

Atlanta Hawks – New York Knicks Game 7* : New York Knicks – Atlanta Hawks , dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai, horaire à déterminer

*Si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO