NBA Playoffs – Knicks vs Hawks : les pronostics de la rédaction

Nouvelle salve de pronostics pour la rédaction, on s’attaque cette fois à Knicks – Hawks ! Qui voit quoi ? Une sortie honorable pour les Hawks ? Des Knicks qui assument leur statut ? On fait le point de suite.

Nico M

Solides mais pas toujours convaincants, parfois contender parfois pretender, les Knicks version Mike Brown abordent les Playoffs avec moins de certitudes qu’espéré. Et face à une équipe d’Atlanta qui a terminé la régulière en boulet de canon, ça risque de provoquer quelques sueurs froides chez les fans new-yorkais. Néanmoins, l’expérience des Knicks en Playoffs, la clutchitude de Jalen Brunson, les armes défensives pour contrer Jalen Johnson et une meilleure profondeur devraient permettre à New York de s’en sortir. Mais attention à ne pas jouer avec le feu, car on finit toujours par se brûler. Knicks 4 – Hawks 2.

Pour le pronostic Knicks – Hawks : 4-2, la cote chez notre partenaire Unibet est de 4,55.*

Nico V

Ça n’a pas toujours été la joie chez les Knicks cette saison. Des matchs moyens, des errements défensifs au mieux discutables, au pire inquiétants. Il y a aussi du très bon, mais New York s’est souvent caractérisé par l’inconstance. Dommage, c’est la constance qui fait la loi en Playoffs. Revenir chaque soir avec le même niveau élevé que le précédent. Les Hawks doivent pousser leurs opposants à déjouer, car sinon, il ne feront pas long feu. Et malheureusement pour eux, les Knicks ont aussi l’expérience… Knicks 4 – Hawks 2.

Pour le pronostic Knicks – Hawks : 4-2, la cote chez notre partenaire Unibet est de 4,55.*

Tim

Une des séries qui me hype le plus tant le dernier choc de régulière entre ces deux franchises était cool à suivre, et même si ce dernier s’est terminé sur une victoire new-yorkaise, désolé aux fans de la Big Apple mais ici ça voit Atlanta passer ce premier tour ! Le run de malade que nous ont servi les Faucons sur cette fin de saison m’a peut-être aveuglé mais quel kiff de les regarder jouer. Le gros point d’interrogation reste la capacité des Hawks à limiter la domination intérieure des Knicks, ce qui risque d’être difficile avec KAT et Mitchell Robinson en face, mais bon BELIÈVE ! Juste le fait d’imaginer Nickeil Alexander-Walker devenir le nouvel épouvantail du Garden, ça donne envie. Bon après peut-être que je suis juste delulu et que j’espère voir un upset quelque part on sait pas… Hawks 4 – Knicks 3.

Pour le pronostic Knicks – Hawks : 4-2, la cote chez notre partenaire Unibet est de 4,00.*

Jules

Quand est-ce qu’on va enfin pouvoir croire en ces Knicks ? Cette franchise historique, mais qui aujourd’hui (dites-moi si je me trompe) ne fait plus peur à grand monde… et ce depuis un petit moment ! Quand est-ce que cette équipe va enfin dominer son sujet en attaque et en défense, en même temps ? Parce qu’on se souvient tous des grosses perf’ de Brunson and co l’an dernier… mais pour s’en prendre 3 fois 130 derrière par Indiana. Il est donc l’heure pour cette équipe de grandir et de devenir le principal prétendant à l’Est… c’est l’année ou jamais ! Si les hommes de Mike Brown ne s’en rendent pas compte et ne font pas ce qu’il faut, on file tout droit vers une nouvelle déception d’entrée face à des faucons énervés… Mais comme m’a dit un jour un vieux sage fan des Knicks : “J’en ai ras le bol de cette franchise de m**de !”. Alors pour tous ces fans new-yorkais qui en ont marre de souffrir : je vous vois, et je vous entends… ce prono est pour vous. Knicks 4 – Hawks 1.

Pour le pronostic Knicks – Hawks : 4-2, la cote chez notre partenaire Unibet est de 3,85.*

Clément

Qu’elle va paraître vide cette série sans Trae Young pour allumer de loin et provoquer le Madison Square Garden… Et pourtant, on est peut-être sur l’une des affiches les plus équilibrées de ce premier tour. Les Knicks, même irréguliers, font toujours office d’équipe extrêmement relou à jouer à l’Est, tandis que les Hawks sont sur une belle dynamique et ont trouvé leur équilibre autour de Jalen Johnson et NAW. Toutefois, je vois les New Yorkais passer à l’expérience, ce qui donnera lieu à des scènes toutes plus loufoques les unes que les autres à Manhattan. Atlanta poussera jusqu’au Game 7, mais craquera malgré les belles promesses, le chauffage pourrait bien revenir à NYC en l’absence d’Ice Trae, climatiseur officiel du MSG. Knicks 4 – Hawks 3.

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Robin

Au fond de moi je n’ai qu’un rêve, voir les vidéos de fans des Knicks dans la rue célébrer des victoires en Playoffs aussi longtemps que possible, mais que je suis inquiet…D’accord la fin de saison est meilleure, mais New York n’a pas réglé ses problèmes d’irrégularité et de défense. En face, c’est une des trois meilleures équipes de NBA depuis la Trade Deadline qui se présente. Nickeil-Alexander Walker est devenu un joueur de calibre All-Star, C.J. McCollum s’intègre trop bien, Jalen Johnson est… Jalen Johnson et Jonathan Kuminga a tout de la cerise sur le gâteau qui ruine l’ambiance au Madison Square Garden lors du Game 7. Knicks 3 – Hawks 4.

Pour le pronostic Knicks – Hawks : 4-2, la cote chez notre partenaire Unibet est de 7,70.*