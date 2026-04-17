Le Magic et les Hornets se retrouvent pour disputer 48 minutes d’importance maximale. Les deux franchises aux dynamiques opposées vont jouer une place en Playoffs, à Orlando. Le gagnant rejoindra les Pistons au premier tour, tandis que le perdant verra sa saison s’arrêter sur-le-champ.

Dans la nuit de ce vendredi 17 avril se jouera la dernière phase du Play-in. Et à 1h30, ce sont le Magic et les Hornets qui rentreront sur le ring pour une dernière bataille pour l’une de ces deux équipes.

Historique des matchs Magic – Hornets cette saison :

🔸Victoire du Magic 123-107

🔸Victoire des Hornets 120-105

🔸Victoire des Hornets 124-97

🔸Victoire des Hornets 130-111

Franchement ça pue fort pour Orlando… 😬😬 pic.twitter.com/m9Wq4gCZEu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2026

Ce match est très difficile à lire et à prédire tant les dynamiques des deux équipes sont diamétralement opposées. D’un côté, vous avez le Magic, plus fort sur le papier en début de saison, mais qui n’a fait que décevoir et qui semble avoir perdu pied depuis ce fameux dernier match de saison régulière.

Et de l’autre, vous retrouvez des Hornets en pleine confiance, possiblement la meilleure équipe NBA depuis début janvier et qui sort d’un match complètement fou face au Heat qui leur a donné un boost de confiance monstrueux.

CE FINAL DE FOU 💀🥵 pic.twitter.com/Wxrli87opu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2026

Pour détailler un peu plus l’état de forme des Hornets, c’est une franchise qui revient de loin. Sur les trois dernières saisons, les gars tournaient à près de 60 défaites en moyenne. Aujourd’hui, la dynamique est bien différente. À l’image de LaMelo Ball, qui s’est diversifié et qui a fait évoluer son jeu sans perdre ce qui faisait de lui ce qu’il était (ses 15 shoots à 3 points par match…), Charlotte est devenue une vraie équipe, bien construite par Charles Lee et son staff, avec un vrai groupe qui joue bien et qui vit bien.

Et ce renouveau n’existe que depuis début janvier 2026. Avant cela, on parlait encore de blessures et le bilan était bien en dessous des 50 %. Mais depuis ce début d’année, un souffle nouveau est arrivé en Caroline du Nord et les Hornets sont, sur cette période, peut-être LA meilleure équipe NBA dans les stats, avec le meilleur offensive rating de la ligue et un bilan de 33 victoires pour 15 défaites depuis le 2 janvier. Aujourd’hui, les mecs sont à une victoire de mettre fin à la plus longue série actuelle sans Playoffs en NBA (9 saisons).

Since the start of 2026, the Charlotte Hornets have been one of the hottest teams 🔥

1st Offensive Rating 121.9

1st 3-Point FG Made 849

2nd Offensive Rebound % 37%

1st in 2nd-Chance Points 933

5th Defensive Rating 111.1 pic.twitter.com/723v1NiUS5

— The Sporting News (@sportingnews) April 14, 2026

Côté Magic, c’est tout l’inverse. Cette équipe est partie à la dérive et a passé sa saison à envoyer des signaux d’alerte de médiocrité. Un jeu pas fluide du tout, un coaching plus que douteux, des blessures et un classement qui n’a fait qu’empirer. Jusqu’à arriver au summum de la honte et de la loose : cette défaite face à l’équipe F de Boston dimanche dernier.

Depuis, le Magic a perdu le premier match de Play-in face à Philadelphie et se dirige vers une saison catastrophe puisqu’ils ne sont pas favoris cette nuit au vu de l’état de forme entre les deux équipes. Orlando a donc une épée de Damoclès sur la tête qui n’est qu’à un cheveu de tomber. Et même une qualification ce soir ne suffirait pas à la retirer.

Alors, est-ce qu’Orlando va enfin se lâcher ce soir et nous faire mentir ? Même pas sûr qu’ils le méritent au vu de la saison des Hornets en face. On vous laisse en juger par vous-même, une chose est sûre : il y aura des choses à dire demain matin, peu importe le résultat.