Warriors et Suns se retrouvent cette nuit pour se disputer le dernier ticket pour les Playoffs. Dans une atmosphère qui promet d’être tendue, les deux franchises vont pouvoir fêter leurs retrouvailles en nous offrant un beau spectacle… en tout cas, c’est ce que tout le monde doit espérer ! Et un duel dans le duel va nous intéresser particulièrement : Dillon Brooks vs Draymond Green, évidemment…

Cette nuit à 4h du matin, la dernière place pour les Playoffs à l’Ouest se jouera entre Golden State et Phoenix. Le gagnant rejoindra le Thunder au premier tour. Le perdant pourra prendre ses billets pour Cancun. Soyons honnêtes, si les Suns venaient à être éliminés après deux défaites au Play-in, la surprise sera énorme. Mais qui ne veut pas voir Stephen Curry en Playoffs ?

Après une magnifique saison régulière qui a surpris tout le monde, les Suns se sont écroulés dans le dernier quart-temps face aux Blazers cette semaine dans le premier tour du Play-in. Ils devront donc jouer ce match de la mort face aux Warriors pour survivre et espérer rejoindre les Playoffs. Certes pour affronter le Thunder, mais au vu de ce que promettait la saison de Phoenix en septembre dernier, pas grand monde, même pas les fans des Suns, ne les voyait jouer fin avril. Alors ce serait déjà beau !

Last year, Phoenix was clouded by darkness. This year, the Suns found their glow ☀️ pic.twitter.com/RTxnAkZo1U

— NBA on Prime (@NBAonPrime) April 14, 2026

Oui mais voilà, qui se retrouve en face ? Les Warriors… toujours eux. Les increvables Warriors de Steve Kerr croiseront la route de Phoenix et espèrent évidemment, eux aussi, aller se frotter à OKC au premier tour. Golden State sort tout juste d’un combat face aux Clippers remporté dans le money time grâce, encore une fois, à un tir absolument fou de Stephen Curry.

Steph curry is crazy for this shot omg 🤯 pic.twitter.com/PuUv1d7PWh

— Jordan Richard (@JordanRichardSC) April 16, 2026

Mais au-delà du chef, ce sont tous les joueurs de la baie qui se sont montrés dans ce match. Al Horford a été clutchissime avec 4 bombes à 3 points (c’est plus des bombinettes à ce stade) dans les 5 dernières minutes du match pour maintenir Golden State à flot, Kristaps Porzingis a lui aussi rentré ses shoots, Gui Santos s’est montré… et comment ne pas parler de Draymond Green ? La défense du vétéran sur Kawhi Leonard aura peut-être été l’arme la plus destructrice dans cette rencontre !

En parlant de Draymond, il y en a un qui est particulièrement heureux de le retrouver et de retrouver tous les Warriors… c’est bien évidemment Dillon Brooks ! Le joueur des Suns, fidèle à lui-même et à sa réputation d’énorme trash-talker, est ravi de pouvoir se frotter à nouveau à Steph and co. Pourquoi ? Parce qu’il sait que ce sont de bons clients et que ses provocations fonctionnent. Particulièrement avec Draymond bien sûr, soit parce que ça le concerne directement et donc il va réagir, soit parce que vous allez toucher son protégé Steph et donc il va réagir aussi.

Dillon Brooks a même annoncé qu’il « voulait » que les Warriors battent les Clippers pour pouvoir les affronter… ça s’annonce bien chaud tout ça.

Ça commence déjà 🍿🍿

Dillon Brooks déclare qu’il voulait jouer les Warriors au play-in plutôt que les Clippers. Pourquoi ?

« Steph et Draymond. Et Steve Kerr. »

LET’S GO !pic.twitter.com/asGXRlb0Nc https://t.co/plJmABQS31

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2026

L’historique entre eux remonte à quelques années, voici justement un petit florilège de leurs confrontations épicées :

The tensions between the Rockets and the Warriors players heat up, it starts with Dilloon Brooks, Draymond Green, and Steph Curry (with replays) pic.twitter.com/pOxNVgnkGV

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 29, 2025

Draymond Green & Klay Thompson taunting Dillon Brooks

Klay: « Just some good ol’ fashion trash talk. I didn’t think it warranted a technical but I forgot about the taunting rule. It’s always fun to talk trash. We’ve been doing that since middle school. » pic.twitter.com/f6DCawbooU

— Ballislife.com (@Ballislife) December 26, 2022

Bref, ce duel Suns-Warriors est plus qu’intéressant à plusieurs égards. Que ce soit sportivement, humainement ou même au niveau de l’histoire qui s’écrira au coup de sifflet final, ce match mérite d’être suivi !

Les Suns DOIVENT gagner, Devin Booker DOIT se montrer (très timide contre les Blazers), tandis que les Warriors se pointent avec moins de pression au vu de leur saison. Mais lorsque le Chef arrive en match « win or go home », on le sait, on l’a vu mercredi et on a tous un souvenir qui nous vient quand on pense à Steph « clutch » : il oublie tout et joue juste son basket.

Alors préparez les popcorns, mettez votre réveil pour 4h et rendez-vous demain matin pour connaître le dénouement de cette histoire !