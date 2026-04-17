NBA Playoffs 2026 : Celtics – Sixers, la preview !

Nous voici aux portes des Playoffs NBA 2026, et l’heure est évidemment aux previews ! Huit previews en quatre jours, et aujourd’hui place à un classique de la Conférence Est : Boston Celtics – Philadelphia Sixers.

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Alex et Bastien se sont posés sur cette série excitante de la Conférence Est qui l’aurait été encore plus avec la présence de Joel Embiid. Mais entre Jayson Tatum, Jaylen Brown, Tyrese Maxey, V.J. Edgecombe ou encore Paul George, il y a bien assez de raisons d’allumer sa télévision et de regarder ce premier tour avec attention !