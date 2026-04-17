NBA Playoffs – Celtics vs Sixers : les pronostics de la rédaction

Les Playoffs NBA 2026 sont sur le point de débuter ! Et qui dit Playoffs NBA dit forcément pronostics pour chaque série. Celle qui oppose les Celtics aux Sixers semble assez claire pour la rédaction. L’absence de Joel Embiid fait mal aux espoirs de Philadelphie…

Nico M

Personne ne voyait les Celtics deuxièmes de l’Est mais ils ont fermé toutes les bouches en régulière. Alors ce n’est pas maintenant que je vais commencer à douter de Joe Mazzulla et ses hommes, qui font presque figure de favoris dans leur conférence avec le retour de Jayson Tatum. Certes, les Sixers ont une belle gueule de poil à gratter sous l’impulsion notamment du duo Tyrese Maxey – VJ Edgecombe, mais l’absence de Joel Embiid (au moins en début de série) est un gros coup dur. Boston est supérieur, Boston a de très grosses certitudes collectives, Boston est au complet et à l’avantage du terrain. Je vois une série en cinq, excitante mais sans trop de suspense au final. Celtics 4 – Sixers 1.

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Tim

Presque un derby de la Conférence Est mais qui a malheureusement perdu de sa superbe au fil des années. Soyons honnêtes, ces Sixers ont beau être kiffant à regarder grâce à leur backcourt, Boston fait tout en mieux. Jaylen Brown est sur une autre planète cette année et on vient de lui ajouter trois fois rien à ses côtés, juste un sixtuple All-Star finalement. À Philly, Joël Embiid ne devrait pas débuter la série et il n’y a aucune certitude sur le fait qu’il pourra la rejoindre en cours de route. Allez on va offrir un match à la ville de l’amour fraternel en se disant que Paul George est capable de sortir une dinguerie, mais vraiment rien de plus. Celtics 4 – Sixers 1.

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Jules

Qu’ils sont dangereux ces Celtics… Ils font peur à tout instant, au complet ou non. Et celle-là, il fallait la voir venir. Boston est devenu presque meilleur en l’absence de Jayson Tatum… mais maintenant qu’il est revenu, c’est du grand n’importe quoi ! Alors j’aime bien les Sixers, hein. J’adore Paul George, Tyrese Maxey, etc. Mais déjà qu’avec Joel Embiid je voyais les C’s leur mettre une rouste, alors sans lui, ça pourrait virer à la punition. Vous connaissez Thanos ? Il existe un monde pas très lointain où il suffira d’un claquement de doigts pour que Boston expédie cette série dans l’oubli… et Philly avec ! Le voilà, mon seul sweep du premier tour : Celtics 4 – Sixers 0

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Clément

Un grand classique se prépare entre ces deux franchises pas loin d’être voisines et qui ne s’apprécient guère. Toutefois, Boston récupère toutes ses forces quand Philadelphie ne sait pas ce qu’il en sera du cas Joel Embiid durant ces Playoffs, ce duel a un peu plus de gueule sur le papier que dans la réalité, tant les C’s paraissent au-dessus. Et ce n’est pas le Play-in remporté face à l’horrible Magic qui devrait changer quoi que ce soit pour Philly. Les Celtics ont trop de qualité et sont trop bien coachés pour être inquiétés par les Sixers, qui vont presque apprendre à passer le balai. Celtics 4 – Sixers 1.

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Robin

Il y a quelques années, cette affiche aurait été vue comme l’une des plus belles de Playoffs. Il y a quelques semaines, cette affiche aurait été vue comme très intéressante et un potentiel piège pour Boston. Mais Joel Embiid reste Joel Embiid et sa malchance a encore frappé. Alors oui, les défenseurs extérieurs des Celtics sont exceptionnels, mais Tyrese Maxey et V.J. Edgecombe ont prouvé au cours de la saison qu’ils n’en avaient que faire alors ils vont gagner des matchs, mais au bout du compte, Jaylen Brown reste plus fort que Paul George en 2026. De rien pour cette analyse… Celtics 4 – Sixers 2.

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*N’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. #FaitesPasLesBoloss