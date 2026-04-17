Deux des franchises les plus mythiques de l’histoire de la NBA se rencontrent dès le premier tour. Les Boston Celtics face aux Philadelphia Sixers, une affiche qu’on a déjà vu à des niveaux plus élevés de compétition. Série parfaite pour lancer les Playoffs dans la Conférence Est alors c’est parti pour la Preview !

Confrontations en saison régulière :

22 octobre : Celtics – Sixers (116-117)

(116-117) 31 octobre : Sixers – Celtics (108-109)

(108-109) 11 novembre : Sixers – Celtics (102-100)

– Celtics (102-100) 1er mars : Celtics – Sixers (114-98)

Oh que c’est serré. Deux victoires, une à domicile et une à l’extérieur pour chaque équipe. Les trois premières rencontres ont été extrêmement disputées et se sont jouées dans les derniers instants. On signe où pour des matchs aussi serrés en Playoffs ?

Malheureusement, elles ont majoritairement eu lieu en tout début de saison et ne sont donc pas représentatives des effectifs actuels. Josh Minott était titulaire du côté de Boston, le retour de Jayson Tatum étant alors vu comme une utopie. Baylor Scheierman, Hugo Gonzalez et Jordan Walsh n’avaient pas encore une telle importance dans la rotation. Enfin Nikola Vucevic s’embourbait toujours à Chicago tandis qu’Anfernee Simons n’avait pas fait le chemin inverse.

Chez les Sixers, on était plus proche de la réalité actuelle, avec un Joel Embiid soit en méforme soit absent à l’époque, mais Paul George n’avait pas disputé la moindre de ces rencontres. Une toute nouvelle adversité pour les ailes celtes.

Le match du 1er mars est un peu plus représentatif, même si certaines forces manquaient encore, et a été le plus déséquilibré. Il n’y a qu’à espérer que ce ne soit pas prémonitoire de la série de Playoffs.

De grands moments ont eu lieu lors de ces Celtics – Sixers, mais le plus impactant, c’est le premier match en carrière historique de V.J. Edgecombe avec 34 points le 22 octobre dernier. Une très belle performance qui en annonçait bien d’autres…

Comment les Sixers peuvent résister sans – probablement – Joel Embiid ?

Il y a encore deux semaines, une série entre Celtics et Sixers aurait sans doute été vue comme légèrement à l’avantage de Boston, mais loin d’être dénuée d’intérêt avec un upset tout sauf impossible. Mais depuis, la malchance de Joel Embiid a encore frappé.

Le pivot a été victime d’une crise d’appendicite et sera absent pour au moins une partie de ce premier tour (et possiblement l’entièreté). L’écart entre les deux équipes semble désormais beaucoup plus grand. Mais comment faire, côté Philadelphie, pour « combler » ce manque et tenir tête à la franchise du Massachussetts ?

J’ai pas les mots pour Joel Embiid.

Franchement le pauvre c’est abusé…

Son historique de blessure juste avant / pendant les Playoffs ?

2018 : fracture du plancher orbital

2019 : malade + tendinite au genou

2020 : COVID

2021 : ménisque HS

2022 : fracture du plancher orbital 2 +… pic.twitter.com/IwzV1xiQan

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2026

Commençons poste pour poste. Nick Nurse n’est pas du genre à jouer small-ball même en l’absence de son titulaire. Lors du match de Play-In face au Magic, le temps de jeu a été partagé entre un Adem Bona dans le 5 majeur (16 minutes) et un Andre Drummond bien plus responsabilisé (32 minutes). Neemias Queta aura donc sans doute face à lui toujours un grand qui aura le même rôle que lui : défense d’arceau et finition au cercle. Reste à voir qui s’en sortira le mieux dans l’exercice.

Il sera intéressant de suivre les entrées de Nikola Vucevic car les pivots des Sixers n’ont, sur le papier, pas le personnel pour le suivre à l’extérieur. Peut-être qu’Andre Drummond pourra surprendre son monde… après tout il connaît le Monténégrin par coeur pour avoir été son back-up et l’avoir défendu à l’entraînement pendant deux saisons.

Mais ce que cette absence de Joel Embiid indique surtout, c’est que le duel aura majoritairement lieu sur les postes extérieurs. Déjà en sa présence, les Sixers avaient entamé une transition avec un Tyrese Maxey devenu clair franchise player de l’équipe. Mais désormais c’est encore plus flagrant : le trio qu’il constitue avec V.J. Edgecombe et Paul George répondra à Derrick White, Jaylen Brown et Jayson Tatum. Kelly Oubre Jr ou Payton Pritchard pourraient aussi être des facteurs X.

Boston est une des meilleures équipes pour défendre les back-courts adverses. Derrick White et Jaylen Brown sont asphyxiants pour beaucoup, mais la bonne nouvelle pour Philly, c’est que Tyrese Maxey ne semble pas faire partie de ceux-là. Cette saison, contre les Celtics, le meneur de jeu a tourné à 30,0 points et 8,8 passes décisives de moyenne. Ce n’est pas un secret, pour résister, les Sixers auront besoin d’un T-Max à ce niveau. Il l’a montré l’année dernière en Playoffs, les grandes scènes ne lui font pas peur , il en est capable !

La plus grande inconnue pour les Sixers, c’est le niveau de V.J. Edgecombe en Playoffs. Le rookie semble avoir une mentalité différente des autres jeunes de son âge. Il a commencé pied au plancher son aventure en NBA et a déjà planté deux game-winner cette saison, signe d’un joueur qui aime les responsabilités et enjeux. Le confirmera-t-il lors de cette série ?

VJ Edgecombe 34 PTS, 7 REBS, 3 ASTS, 1 STL on 50% vs Celtics in his Debut Game https://t.co/5gWv6A4NqF pic.twitter.com/KkqR9YUups

— NBA Performances (@NBARewinds) October 24, 2025

Enfin, quel niveau pour Paul George ? L’ailier a déjà montré le pire comme le meilleur en Playoffs et arrivera frais pour ces joutes de printemps après ses 25 matchs de suspension. Depuis son retour, il montre un très beau niveau avec 20,5 points, 5,6 rebonds et 3,5 passes de moyenne. Il faudra assumer ce niveau de jeu face à l’un des duos d’ailiers les plus terrifiants de la Ligue.

Alors oui, ça paraît simpliste. Pour résister, les Sixers auront besoin de leurs trois meilleurs joueurs en pleine forme. Mais d’autres motifs d’espoirs existent aussi. Nick Nurse connait le chemin pour gagner un titre et semble être un des meilleurs clients à l’Est pour répondre au jeu d’échec de Joe Mazzulla.

C’est peut-être également une meilleure nouvelle de titrer Boston au premier tour plutôt qu’en Finales de Conférence tant que Jayson Tatum n’est pas encore à 100%. Enfin, beaucoup des joueurs impactants des Celtics (notamment au pivot et sur le banc de touche) vont connaitre leurs premiers affrontements en Playoffs. Philly n’a pas de déficit d’expérience et le déficit de talent n’est pas non plus un gouffre.

Bien sûr Boston est favori. Bien sûr l’absence de Joel Embiid change énormément de plans et tactiques, mais si les Sixers se sont prouvés une chose cette saison, c’est qu’ils pouvaient être performants en son absence. Ils n’arrivent pas en Playoffs à découvert et vont tout faire pour découper les Verts.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Celtics – Sixers, dimanche 19 avril à 19h

Celtics – Sixers, dimanche 19 avril à 19h Game 2 : Celtics – Sixers, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril à 1h

Celtics – Sixers, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril à 1h Game 3 : Sixers – Celtics, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 avril à 1h

Sixers – Celtics, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 avril à 1h Game 4 : Sixers – Celtics, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 avril à 1h

Sixers – Celtics, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 avril à 1h Game 5* : Celtics – Sixers, dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril, horaire à déterminer

Celtics – Sixers, dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril, horaire à déterminer Game 6* : Sixers – Celtics, dans la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai, horaire à déterminer

Sixers – Celtics, dans la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai, horaire à déterminer Game 7* : Celtics – Sixers, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai, horaire à déterminer

*si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO