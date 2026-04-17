La nouvelle est tombée ce vendredi 17 avril 2026, l’homme qui se faisait appeler « La main sacrée », Oscar Schmidt, est décédé des suites d’une tumeur au cerveau contre laquelle il luttait depuis 15 ans. La légende brésilienne du basket est sûrement le joueur le plus talentueux à n’avoir jamais posé un pied sur un parquet NBA. Il laisse derrière lui une trace assurément éternelle.

Oscar Schmidt, autrement connu sous le surnom de « La main sacrée » nous a quitté ce vendredi 17 avril. Un communiqué de sa famille a été transmis au média brésilien ge.globo, annonçant son décès à l’âge de 68 ans. Il avait été interné d’urgence plus tôt dans la journée à Sao Paulo, lui qui souffrait d’une tumeur cérébrale depuis de nombreuses années.

Y’a pas Leandro Barbosa sans lui.

Y’a pas Anderson Varejao sans lui.

Y’a pas Tiago Splitter sans lui.

Y’a pas Marcelo Huertas sans lui.

Y’a pas Nené sans lui.

Oscar, la légende absolue du basketball brésilien qui a fait exister la balle orange dans le pays du pied ballon.

🙏 pic.twitter.com/OpKGCj9sDk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2026



Schmidt laisse derrière lui sa famille, bien évidemment, des fans et des records légendaires. Le brésilien possède, par exemple, le record du nombre de points sur un match olympique (55 points) ou encore la moyenne de points sur un tournoi olympique (42,3, en 1988 à Séoul). Ces chiffres parlent d’eux mêmes et font partie des 13 records olympiques encore à son nom aujourd’hui. Sans oublier ses presque 50 000 points en carrière. Une légende absolue de la balle orange, tout simplement.

Eterno. 🖤🏀 As palavras de Oscar Schmidt em entrevista ao Fantástico, em 2013. Lenda do basquete brasileiro e mundial, morreu aos 68 anos nesta sexta. #luto pic.twitter.com/mohuhV4GLb

— ge (@geglobo) April 17, 2026

« Nous sommes faits pour naître, tenter de vivre une belle vie si possible, et mourir. Si vous avez eu une belle vie, que vous en êtes fier, que les personnes de votre pays en sont fières, qu’y a-t-il de meilleur que cela ? Rien. Je suis très fier de ma vie. Ma vie a été magnifique, vraiment magnifique… Mon Dieu, quelle vie j’ai eue ! […] Je ne peux pas m’empêcher d’être de bonne humeur. Je pense que, quand je serai en train de mourir, je serai en train de rire vers le ciel. »

L’intérieur brésilien, qui avait été intronisé au Hall Of Fame en 2013 (avec un discours drôle et sincère, à son image), laisse une legacy gigantesque derrière lui, tant sur le terrain qu’en dehors. Le monde de la balle orange est aujourd’hui en deuil et laisse partir un grand monsieur.

Vai com Deus Oscar !