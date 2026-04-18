Doc Rivers annonce sa probable retraite après 27 ans de coaching !

Alors que la planète basket s’apprête à vivre un ultime soir de Play-in qui décidera des derniers qualifiés pour les Playoffs, Doc Rivers a annoncé ce qui semble être sa retraite définitive du coaching, après 27 ans de bons (pas toujours…) et loyaux services !

C’est dans le podcast de Bill Simmons que l’intéressé s’est vu interroger sur son statut futur après sa démission du banc des Bucks en toute fin de saison régulière. Le Doc répond sans langue de bois, mais sans non plus fermer la porte à double tour :

« Je pense qu’il était temps que ça se termine. Je serai surpris si je coache un autre match dans ma vie. »

« I think it was time. »@BillSimmons asks Doc Rivers if he believes he’s done with coaching after stepping down as head coach of the Bucks. pic.twitter.com/NzjkAZ2VPU

— The Ringer (@ringer) April 17, 2026

Une très longue carrière de 27 ans pourrait donc s’éteindre cette année. On utilise encore le conditionnel parce que la dernière phrase laisse planer le doute, mais si tout venait à se conclure ici qu’est-ce que l’on retiendrait du passage du Doc sur les bancs NBA ?

Beaucoup de blagues évidemment, tant l’ex-coach des Clippers a son visage collé à côté de la définition du mot choke. Des déclarations lunaires, souvent une forte tendance à fuir devant les responsabilités, mais soyons aussi gentils, le formidable titre de 2008 restera à jamais gravé sur son CV.

La legacy du Doc se décidera donc à l’épreuve du temps, mais peu importe ce que l’on en pense, un grand nom du coaching pourrait déserter les bancs de la Grande Ligue, et ça, c’est jamais une bonne nouvelle. Attendons quand même plus ample confirmation.