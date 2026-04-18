Ça y est ! Le tableau des Playoffs de la Conférence Est est enfin complet. Detroit était la dernière équipe à attendre de connaître l’identité de son adversaire, et c’est désormais officiel, les Pistons affronteront Orlando au premier tour des Playoffs 2026.

Le mystère s’est enfin dissipé sur la dernière série à découvrir de la Conférence Est. Cade Cunningham et ses associés lutteront contre Paolo Banchero et compagnie pour savoir qui accèdera aux demis de Conf !

It’s official: The Pistons will face off against the Magic in the first round of playoffs.

Who you got, and in how many games? 🍿🍿 pic.twitter.com/sQocOiez5U

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 18, 2026

Detroit était attendu après sa belle saison l’an passé et sa très belle série pleine de combativité contre les Knicks, mais on s’attendait peut-être pas à ce que les Michiganais débarquent avec autant de détermination pour cette saison 2025-26.

Deux saisons, c’est ce qu’il a fallu à Motor City pour passer de la dernière à la première place de la Conférence Est, de 14 à 60 victoires. Deux saisons… la dinguerie quand même !

On aurait bien voulu être optimiste pour Orlando, mais au vu de ce qu’ont montré les hommes de JB Bickerstaff l’année dernière pour un retour en Playoffs après une longue absence, ça risque d’être très compliqué si la dynamique se confirme.

Le Game 1 de ce premier tour entre Pistons et Magic prendra place dans la nuit de dimanche à lundi, à 0h30. On vous met le calendrier complet de la série juste en-dessous !

Detroit Pistons (1) – Magic (8)

Game 1 : Detroit Pistons – Magic, dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 avril à 0h30

Detroit Pistons – Game 2 : Detroit Pistons – Magic , dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 avril à 1h

Detroit Pistons – , dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 avril à 1h Game 3 : Magic – Detroit Pistons, samedi 25 avril à 19h

Magic Game 4 : Magic – Detroit Pistons, dans la nuit du lundi 27 avril au mardi 28 avril, horaire à déterminer

Magic Game 5* : Detroit Pistons – Magic , dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril, horaire à déterminer

Detroit Pistons – Magic Game 6* : Magic – Detroit Pistons, dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mai, horaire à déterminer

Magic Game 7* : Detroit Pistons – Magic , dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mai, horaire à déterminer

*Si nécessaire