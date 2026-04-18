Play-in 2026 : le Magic étrille Charlotte pour décrocher sa place en Playoffs ! (121-90)

Alors que la planète basket espère toujours un minimum de suspense dans ce genre de rencontres à enjeu, le Magic a totalement oblitéré Charlotte dans ce dernier match de Play-in à l’Est (121-90). Orlando décroche donc sa place en Playoffs et y affrontera les Pistons au premier tour !

Autant vous dire que le résumé va être rapide puisque le match était plié après même pas un quart-temps. Dès le début de la rencontre, après moins de 5 minutes de jeu, les locaux ont pris 9 points d’avance en agressant directement la raquette des Hornets. Début d’un massacre qui allait durer 48 minutes.

Les hommes de Jamahl Mosley se sont ensuite écartés du cercle pour arroser de loin, notamment par le prisme de Wendell Carter Jr (10 points dans ce premier quart). Et quand Orlando rentre ses tirs longue distance comme ça, c’est qu’il y a du souci à se faire pour l’adversaire (27ème équipe de la Ligue derrière l’arc…).

how did Paolo Banchero make this pass??

P5 to Dell for three! pic.twitter.com/WxZZr5gLX0

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) April 18, 2026

Au bout du premier quart, les Floridiens comptaient déjà 22 points d’avance. Paolo Banchero était bouillant (12 points à 5 sur 7 au tir en 10 minutes) pendant que LaMelo Ball était muselé (0 points sur le quart)… et voilà la rencontre était déjà terminée.

L’écart a continué de grimper atteignant même les 35 unités. Quelques faits marquants quand même, Melo a réalisé un très bon 3ème quart avec 21 points après une première mi-temps catastrophique (1 sur 6 au tir). Paolo Banchero a postérisé notre pauvre Moussa Diabaté. En gros tout allait d’un côté.

Paolo Banchero goes WAY UP for the tough jam 😤

Winner tonight faces DET in Round 1! pic.twitter.com/nZE0AAjPtE

— NBA (@NBA) April 18, 2026

Bel effort collectif des Floridiens pour tuer tout suspense avant même qu’il ait eu la chance de naître. Les 5 titulaires ont tous marqué 12 points ou plus !

Côté Charlotte en revanche, rien n’est à retenir et ça tombe bien puisque les Frelons auront 6 mois pour oublier cette performance avant de reprendre la saison. La première mi-temps de LaMelo a bien piqué les yeux quand même…

Prochain arrêt : Detroit pour la bande de Desmond Bane. Rendez-vous à 0h30 dans la nuit de dimanche à lundi pour le Game 1 !