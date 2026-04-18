Officiel : Le Thunder jouera Phoenix au premier tour des Playoffs

Le tableau final des Playoffs 2026 est enfin disponible ! Phoenix a validé le dernier ticket disponible pour la post-season de cette année, et y retrouvera le Thunder pour un premier tour qui s’annonce… compliqué !

Après le Magic à l’Est plus tôt dans la soirée, ce sont aux Suns d’officiellement se qualifier pour les Playoffs durant cette dernière nuit de Play-in. Félicitations, mais ce qui attend Phoenix risque de ne pas être beau à voir.

Suns vs. Thunder —

Call it right now, which team wins and in how many games? pic.twitter.com/frCsfu1PVT

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 18, 2026

Le Thunder a été impérial tout au long de l’année, et ce malgré pas mal de pépins physiques qui ont tenté de ralentir le champion en titre. On vous laissera seuls juges mais 64 victoires sur la saison… c’est pas ce qu’on appellerait un gros ralentissement.

Shai et compagnie se dirigent donc en Playoffs avec le plein de confiance et un effectif quasi au complet. Une seule idée en tête, ramener un deuxième titre consécutif dans l’Oklahoma !

Les Suns font donc office de premier obstacle à cet objectif, et malgré tout le respect qu’on a pour Devin Booker et compagnie, l’année dernière OKC avait atomisé salement son vis-à-vis dès le premier tour (la Grizzlies Nation s’en rappelle), et on voit mal comment ça pourrait se passer différemment cette année.

La série commencera ce dimanche soir et à horaire européen en plus de ça (21h30). On va pas s’avancer en vous promettant un thriller, loin de là même, mais toujours intéressant de voir comment le champion en titre rentre dans sa compétition !

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8)

Game 1 : Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns , dimanche 19 avril à 21h30

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns Game 2 : Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns , dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 avril à 3h30

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns Game 3 : Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder, samedi 25 avril à 21h30

Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder, samedi 25 avril à 21h30 Game 4 : Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder , dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 avril, horaire à déterminer

Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder Game 5* : Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns, dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril, horaire à déterminer

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns, Game 6* : Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder , dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mai, horaire à déterminer

– Oklahoma City Thunder Game 7* : Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns , dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mai, horaire à déterminer

*Si nécessaire