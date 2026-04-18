Les Phoenix Suns ont battu Golden State dans un match globalement maîtrisé de bout en bout (111-96). Une victoire synonyme de qualification en Playoffs pour les hommes de Jordan Ott, et tout l’Arizona peut remercier Jalen Green pour cet exploit !

Ce choc entre Suns et Warriors allait décider du dernier qualifié pour les Playoffs 2026, et si Golden State avait fait vibrer toute la planète basket sur son premier match de Play-in face aux Clippers, cette nuit contre Phoenix, c’était beaucoup plus compliqué. Retour à la réalité pour une équipe que rien n’a épargné cette année.

Très vite, Devin Booker et ses coéquipiers ont pris un ascendant d’une dizaine d’unités en moins de 4 minutes de jeu. Le monde a eu peur de revivre le même blow-out que pour Magic – Hornets à l’Est mais non. GS a et aura toujours du cœur, alors même sans jamais repasser devant, les Warriors ont tout tenté jusqu’au bout !

Steph intercepts the pass.

Transition triple.

EASY 🪣

🍿 WIN TO GET IN @SoFi Play-In on Prime

🍿 GSW/PHX winner faces Thunder in Round 1 pic.twitter.com/7UppI7klNZ

— NBA (@NBA) April 18, 2026

Le pic d’espoir sera atteint en toute fin de deuxième quart quand grâce aux efforts de Podz, Dray et Steph, la Baie a pu recoller à deux petits points des Soleils d’Arizona. Problème, il y en avait un en face qui ne semblait pas du tout vouloir laisser les Guerriers entretenir l’espoir d’un nouvel exploit.

Jalen Green a planté un 3 points assassin en toute fin de première mi-temps, comme un avertissement de ce qui allait suivre, et il a parfaitement assumé ses responsabilités.

Au retour des vestiaires, l’ancien Rocket a planté 13 pions en 12 minutes à 5 sur 7 au tir dont 3 sur 5 de loin, ah oui et il y a deux passes dé avec sinon c’est pas drôle. Résultat, à la fin du troisième quart et sous l’impulsion de son numéro 4, Phoenix restabilise son avance autour de la dizaine de points. Déficit que ne combleront jamais les Guerriers de la Baie.

JALEN GREEN CARRIES THE SUNS TO THE PLAYOFFS‼️

• Back-to-back 35+ point games 🔥

• 36 PTS and 8 threes to eliminate the Warriors 😮‍💨 pic.twitter.com/yy5cY9lDxu

— ESPN (@espn) April 18, 2026

Le Chef a bien essayé pourtant en envoyant deux filoches longue distance à l’entame du dernier quart mais les Suns trouvaient toujours de quoi répondre. Score final 111-96 pour la franchise de l’Arizona !

Jalen Green finit donc la rencontre à 36 points, 6 rebonds et 4 assists, le tout à 70% au tir (!!). À noter également la belle perf de Jordan Goodwin avec ses 19 points et 9 rebonds à 4 sur 7 depuis le parking, Booker lui a été plus en retrait sans devenir un boulet pour les siens, 20 pions pour le numéro Uno.

Côté Warriors, on retiendra surtout la belle image entre Steph, Draymond et Steve Kerr en toute fin de match. Cette année fut rude que ce soit pour les corps ou les esprits de la Baie, impossible de savoir combien de temps ce trio cohabitera encore mais il va falloir profiter de chaque instant. En espérant que Golden State ait vraiment l’occasion de lutter l’année prochaine, sans énorme blessure.

« Je ne sais pas ce qui va se passer cet été, mais j’aimerais vous dire que je vous aime à mourir. » ❤️

Steve Kerr à Draymond et Curry 🥹 pic.twitter.com/Xq5pHgIXoW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2026

Les Suns eux, filent direction l’Oklahoma pour y affronter le Thunder au premier tour des Playoffs. Objectif survie contre un rouleau compresseur monstre. Rendez-vous à 21h30 dimanche soir !