Playoffs NBA 2026 : le programme complet de ce 1er week-end, avec 4 matchs à horaire français !
Le 18 avr. 2026 à 07:48 par Nicolas Meichel
Le Play-in Tournament officiellement dans le rétro, on connaît désormais l’ensemble des affiches et horaires du premier week-end de Playoffs NBA. On va bien manger !
SAMEDI :
- 19h : Cavs – Raptors*
- 21h30 : Nuggets – Wolves*
- 0h : Knicks – Hawks
- 2h30 : Lakers – Rockets
DIMANCHE :
- 19h : Celtics – Sixers
- 21h30 : Thunder – Suns
- 0h30 : Pistons – Magic
- 3h : Spurs – Blazers
Plus de détails sont à venir concernant la diffusion des matchs sur les chaînes françaises (beIN Sports, Amazon Prime). Gardez vos notifs activées !
*Matchs que vous pourrez suivre en direct avec TrashTalk, lors d’une Viewing Party légendaire à Lille.
🚨 LE PROGRAMME OFFICIEL DE CE 1ER WEEK-END DES PLAYOFFS 2026 :
SAMEDI :
19h : Cavs – Raptors
21h30 : Nuggets – Wolves
00h : Knicks – Hawks
02h30 : Lakers – Rockets
DIMANCHE :
19h : Celtics – Sixers
21h30 : Thunder – Suns
00h30 : Pistons – Magic
03h : Spurs – Blazers pic.twitter.com/drq7H4qHs1
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2026