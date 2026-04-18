Playoffs NBA 2026 : le programme complet de ce 1er week-end, avec 4 matchs à horaire français !

Le 18 avr. 2026 à 07:48 par Nicolas Meichel

Le Play-in Tournament officiellement dans le rétro, on connaît désormais l’ensemble des affiches et horaires du premier week-end de Playoffs NBA. On va bien manger !

SAMEDI :

  • 19h : Cavs – Raptors*
  • 21h30 : Nuggets – Wolves*
  • 0h : Knicks – Hawks
  • 2h30 : Lakers – Rockets

DIMANCHE :

  • 19h : Celtics – Sixers
  • 21h30 : Thunder – Suns
  • 0h30 : Pistons – Magic
  • 3h : Spurs – Blazers

Plus de détails sont à venir concernant la diffusion des matchs sur les chaînes françaises (beIN Sports, Amazon Prime). Gardez vos notifs activées !

*Matchs que vous pourrez suivre en direct avec TrashTalk, lors d’une Viewing Party légendaire à Lille.

