Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr : la fin d’une ère aux Warriors ?

Dominés par les Suns cette nuit au Play-in Tournament, les Warriors sont officiellement éliminés avant même le stade des Playoffs NBA. Et si ça sonnait la fin de l’ère Stephen Curry – Draymond Green – Steve Kerr ?

« Je ne sais pas ce que la suite nous réserve, mais j’aimerais vous dire que je vous aime à mourir. »

Voici les mots prononcés par Steve Kerr en direction de Steph et Draymond après la défaite des Warriors cette nuit, le tout dans une accolade remplie d’émotions.

Clairement, il existe un scénario dans lequel c’est la dernière image du légendaire trio des Warriors, qui a remporté quatre titres NBA en six Finales depuis 2015.

« Je ne sais pas ce qui va se passer cet été, mais j’aimerais vous dire que je vous aime à mourir. » ❤️

Steve Kerr à Draymond et Curry 🥹 pic.twitter.com/Xq5pHgIXoW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2026

Steve Kerr

Le coach des Warriors était dans sa dernière année de contrat, alors forcément on se pose des questions sur son avenir. Et lui aussi s’en pose. À 60 ans, Steve Kerr va prendre un peu de temps pour faire le point et évaluer sa situation personnelle mais aussi celle des Warriors.

Steve Kerr a dit qu’il allait prendre 1 semaine ou 2 avant de rediscuter avec le management des Warriors.

Il n’a pas garanti son retour la saison prochaine, il sait qu’il y a une date d’expiration sur son poste et il a besoin d’évaluer les choses avant de prendre sa décision.

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D’après The Athletic, Kerr serait toujours motivé à l’idée de coacher les Warriors et tout particulièrement Stephen Curry, au moins pour une année supplémentaire.

Il y a quelques mois, le coach de Golden State avait déclaré qu’il ne « quittera jamais » Steph.

Draymond Green

Possédant une player option à 27,6 millions de dollars sur la campagne 2026-27, Draymond Green (36 ans) sera-t-il toujours à Golden State la saison prochaine ? On peut légitimement se poser la question. La seule certitude, c’est que Draymond jouera toujours au basket, lui qui n’est pas encore prêt à envisager la retraite.

« Je ne prends pas ma retraite. J’aime toujours jouer au basket. Et je pense que je suis toujours assez bon. »

Draymond Green pic.twitter.com/BN4MP9glgB

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Green aimerait obtenir une extension de contrat aux Warriors selon The Athletic, afin de rester dans sa franchise de toujours. Mais la franchise de San Francisco pourrait avoir d’autres motivations. En février dernier, Draymond était dans les rumeurs de transfert – notamment pour Giannis Antetokounmpo – et ça sera peut-être une nouvelle fois le cas cet été.

On sait que les Warriors vont tenter un gros coup à l’intersaison pour retrouver l’élite lors des dernières années de Stephen Curry. Afin d’obtenir une superstar via un transfert, Draymond risque bien d’être sacrifié, rien que pour des questions salariales (s’il prend sa player option à 27 millions).

D’autres scénarios sont aussi envisageables : une prolongation à salaire réduit, ou Draymond qui décide carrément de décliner sa player option pour devenir agent libre et signer ailleurs.

Stephen Curry

Interrogé sur son avenir après la défaite face aux Suns, Stephen Curry (38 ans) a été clair : il se voit jouer encore plusieurs années, et est intéressé pour prolonger chez les Warriors.

Pour rappel : il va entrer dans sa dernière année de contrat en 2026-27, à 62,5 millions de dollars, et sera éligible fin août à une extension de 137 millions de dollars sur deux ans. Aucune véritable discussion n’a pour l’instant eu lieu entre Steph et les Warriors concernant une prolongation.

Pas de retraite prévue pour Stephen Curry.

Il se voit jouer encore plusieurs années et pourrait prolonger à Golden State cet été si une offre intéressante est sur la table. https://t.co/4pV3CXOXrP

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Toujours au top quand il est sur le terrain, Stephen Curry a malheureusement vu sa saison être très perturbée par un pépin bien relou au genou, qui lui a fait manquer 27 matchs de suite entre fin janvier et début avril. Pas forcément rassurant pour la suite, autant pour Steph que pour Golden State. Surtout que la franchise californienne (37 victoires cette saison, pas de Playoffs, Jimmy Butler blessé) part d’assez loin pour retrouver un vrai statut de contender.

Curry et les Warriors vont essayer de trouver un terrain d’entente pour continuer l’aventure jusqu’à la fin de carrière de Steph, mais il faudra voir sous quelles modalités.

Que va-t-il se passer cet été ?

Parmi les autres dossiers à surveiller du côté de Golden State cet été, il y a d’abord la Draft, où les Warriors auront un lottery pick (Loterie le 10 mai prochain). L’occasion d’ajouter un jeunot talentueux ou alors d’inclure le pick dans un potentiel blockbuster trade. Pour info, les Warriors peuvent transférer en plus trois choix de premier tour (2028, 2030 et 2032), avec des pick swaps et choix de second tour (source : Bobby Marks, ESPN)

On rappelle aussi que Kristaps Porzingis est agent libre, tandis que Brandin Podziemski est éligible à une extension. Al Horford et De’Anthony Melton ont quant à eux une player option sur la saison prochaine. Les Warriors seront sous la barre de la luxury tax selon les prévisions d’ESPN, ce qui leur donnera la possibilité de recruter un joueur sérieux pour 15 millions de dollars.

Mike Dunleavy et les dirigeants de Golden State ont toujours le même objectif : maximiser la fin du prime de Stephen Curry. Et pour cela, ils viseront une star comme Giannis, Kawhi Leonard ou encore LeBron James. Mais les interrogations sont nombreuses, et la grosse blessure de Jimmy Butler durant la saison continue de compliquer sérieusement les choses.

Vous l’avez compris, l’été sera chaud à San Francisco…

Fin de saison pour les Warriors…!

Une saison compliquée, frustrante, avec des blessures terribles qui ont plongé la franchise dans le noir.

On aura au moins eu un sursaut d’orgueil face aux Clippers, merci c’était beau 🫶

Gros été à venir, gros gros été à venir… pic.twitter.com/1V0lc7qHVL

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