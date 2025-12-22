Actuellement dans sa dernière année de contrat avec les Warriors, Steve Kerr ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais il sait qu’il ne quittera jamais Stephen Curry de son propre chef.

Cela fait depuis une bonne décennie que Steve Kerr – 60 ans – est sur le banc de Golden State. Une décennie remplie de succès, avec quatre bagues de champion NBA (six Finales) et un titre de Coach de l’Année. Mais aujourd’hui, la question de son avenir devient de plus en plus insistante.

Et pour cause : son contrat avec les Warriors se termine à la fin de la saison. Sommes-nous en train de vivre la dernière danse de Kerr à San Francisco ?

Lors d’une interview avec Zena Keita de The Athletic, le coach de Golden State a révélé ce qui le motivait encore chaque jour : l’espoir d’atteindre le sommet de la montagne une dernière fois et surtout, entraîner Stephen Curry.

« Je ne quitterai jamais Stephen Curry » a déclaré Kerr. « C’est l’une des personnes les plus formidables que j’ai côtoyées dans ma vie. Le simple fait de venir travailler chaque jour et de voir Steph a donné tout son sens à mon travail. »

Steve Kerr:

Stephen Curry va avoir 38 ans dans moins de trois mois, et dispute actuellement sa 17e saison NBA. Lui aussi se rapproche de la fin même s’il continue d’enchaîner les masterclass (29 points de moyenne, plus de 47% au tir dont 40% à 3-points).

Si l’on en croit les propos de Kerr et la volonté de Curry de jouer encore quelques saisons, on se dit que le duo a encore deux-trois ans devant lui. Sauf si – évidemment – Curry décide de terminer sa carrière sous un autre maillot que celui des Warriors (fin de contrat en 2027).

En tous les cas, Steve Kerr sait qu’il ne trouvera nulle part ailleurs un joueur du calibre de Curry, avec qui il peut partager une relation privilégiée et un historique doré.